23:06 • 2604 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 9424 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 11785 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 11399 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15846 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89691 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 140448 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80787 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134925 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55453 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Запланований обід між американською та російською делегаціями скасовано. Президент США Дональд Трамп повертається до Вашингтона після саміту.

Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона

Запланований обід між американською та російською делегаціями скасовано. Президент США Дональд Трамп повертається до Вашингтона. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на Білий дім, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп і володимир путін провели спільну пресконференцію після завершення саміту на Алясці. Зустріч відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон.

Після конференції планувався обід між командами США і росії.  Втім його відмінили. 

Тим часом диктатор путін сказав, що має чудовий контакт з Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні. 

путін запросив Трампа до москви після зустрічі на Алясці16.08.25, 02:31 • 420 переглядiв

Вероніка Марченко

ВійнаПолітика
Володимир Путін
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки