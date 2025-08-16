Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона

Запланований обід між американською та російською делегаціями скасовано. Президент США Дональд Трамп повертається до Вашингтона. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на Білий дім, передає УНН.

Деталі

Дональд Трамп і володимир путін провели спільну пресконференцію після завершення саміту на Алясці. Зустріч відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон.

Після конференції планувався обід між командами США і росії. Втім його відмінили.

Тим часом диктатор путін сказав, що має чудовий контакт з Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

