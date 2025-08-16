Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона
Київ • УНН
Запланований обід між американською та російською делегаціями скасовано. Президент США Дональд Трамп повертається до Вашингтона після саміту.
Деталі
Дональд Трамп і володимир путін провели спільну пресконференцію після завершення саміту на Алясці. Зустріч відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон.
Після конференції планувався обід між командами США і росії. Втім його відмінили.
Тим часом диктатор путін сказав, що має чудовий контакт з Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.
