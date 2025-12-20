Енергосистема України в найгіршому стані з вересня 2024 року - МАГАТЕ

Ситуація в енергосистемі зараз перебуває в найгіршому стані з вересня 2024 року, коли Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) почало моніторинг підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захисту в Україні. Про це йдеться у заяві глави агентства Рафаеля Гроссі, передає УНН.

Удари по електромережі України, схоже, скоординовані для максимального порушення роботи, а їхня частота та масштаби підкреслюють, що загальна стабільність мережі погіршується, а не покращується - повідомив Гроссі.

Він знову закликав до максимальної військової стриманості.

Ніхто не хоче ядерної аварії і не отримує від неї вигоди - сказав гендиректор МАГАТЕ.

Він наголосив, що остання місія, проведена з 1 по 12 грудня 2025 року, включала відвідування понад десяти підстанцій – критично важливих для забезпечення ядерної безпеки шляхом забезпечення АЕС електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших систем безпеки.

Метою місії було оцінити пошкодження, переглянути ремонтні роботи та визначити практичні кроки для посилення стійкості зовнішніх джерел живлення АЕС країни.

Гендиректор МАГАТЕ констатував, що ядерна безпека на трьох діючих АЕС на підконтрольній Україні території залишається під тиском через триваючу військову діяльність та пов'язане з нею пошкодження інфраструктури передачі енергії.

Протягом минулих вихідних перебої в електромережі спричинили коливання потужності та тимчасові відключення ліній електропередач на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС, зазначив він. За його словами, у кількох випадках блоки працювали на зниженій потужності для підтримки стабільності мережі та запобігання пошкодженню обладнання.

Постійна нестабільність в електромережі України продовжує підривати ядерну безпеку. Хоча резервні системи працювали належним чином, повторювані втрати зовнішнього живлення та обмежене резервування збільшують ризик і посилюють потребу в надійному зовнішньому електроживленні - зауважив Гросіі.

Команда МАГАТЕ також підтвердила, що постійні та навмисні атаки на критично важливу мережеву інфраструктуру спричинили сукупний вплив на роботу АЕС та умови праці персоналу. Відключення електроенергії впливають на міста, де проживає персонал станції, погіршуючи умови життя та безпосередньо впливаючи на персонал через перебої з електроенергією, опаленням та водопостачанням.

Масовані атаки рф ускладнили роботу енергосистеми на півдні та сході України - Держенергонагляд

Окрім того зазначається, що окупована росією Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) України рано вранці 13 грудня тимчасово в 12-й раз з початку повномасштабної агресії втратила зовнішнє електропостачання, бо було відключено як головну лінію електропередач "Дніпровська" напругою 750 кВ, так і резервну лінію електропередач "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. Усі наявні аварійні дизель-генератори автоматично запустилися, забезпечуючи безперервне охолодження та інші важливі функції безпеки. Обидві зовнішні лінії електропередач, що живлять АЕС – найбільшу в Європі – з того часу були знову підключені, а дизель-генератори повернуто в режим очікування, уточнило агентство.

Україна може втратити обладнання для відновлення енергосистеми після 2-3 ударів - експерт

Воно також повідомило, що 15 грудня, незважаючи на те, що ЗАЕС зберегла доступ до двох зовнішніх ліній електропередач, що залишилися, ще один інцидент підкреслив крихку ситуацію з ядерною безпекою станції. Передача електроенергії між розподільчим пунктом ЗАЕС та розподільчим пунктом Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕС) через автотрансформатор стала недоступною, що значно знизило гнучкість та стійкість електричної конфігурації об'єкта. Після розслідування, проведеного ЗАЕС, було виявлено пошкодження лінії електропередач між автотрансформатором та розподільчим пунктом ЗТЕС, яке, як повідомляється, було спричинене військовою діяльністю.

ЗАЕС повідомила команді МАГАТЕ на станції, що доступ до ураженої зони не може бути наданий з міркувань безпеки. Станом на сьогодні ЗАЕС все ще вивчає способи ремонту лінії.

Декоративні гірлянди та вулична реклама не пріоритет: місцевим владам доручили скоротити споживання електроенергії