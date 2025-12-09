Україна може втратити обладнання для відновлення енергосистеми після 2-3 ударів - експерт

У України може не залишиться обладнання для відновлення енергосистеми, якщо росія продовжуватиме завдавати удари. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в Media Center Ukraine, передає УНН.

Наразі Україна імпортує електроенергію, але не допомагає стабілізувати ситуацію в окремих регіонах.

Резервів фактично немає. У нас може не залишиться обладнання для відновлення енергосистеми, якщо росія завдасть ще 2-3 удари