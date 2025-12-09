Україна може втратити обладнання для відновлення енергосистеми після 2-3 ударів - експерт
Київ • УНН
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що Україні може не вистачити обладнання для відновлення енергосистеми після кількох ударів рф. Він зазначив, що наразі немає ресурсів для масового відновлення резервів.
У України може не залишиться обладнання для відновлення енергосистеми, якщо росія продовжуватиме завдавати удари. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в Media Center Ukraine, передає УНН.
Деталі
Наразі Україна імпортує електроенергію, але не допомагає стабілізувати ситуацію в окремих регіонах.
Резервів фактично немає. У нас може не залишиться обладнання для відновлення енергосистеми, якщо росія завдасть ще 2-3 удари
Він додав, що не бачить жодних ресурсів і джерел грошей для масового відновлення резервів енергосистеми.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України готує низку рішень з перерозподілу споживання і спрямування електроенергію для побутових споживачів.