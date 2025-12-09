Уряд готує перерозподіл електроенергії для побутових споживачів і скорочення тривалості відключень світла
Київ • УНН
Кабмін готує рішення щодо перерозподілу споживання та спрямування електроенергії для побутових споживачів. Наразі по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень.
Кабінет міністрів України готує низку рішень з перерозподілу споживання і спрямування електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Уряд провів координаційну нараду за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента України Віктора Микити та голови Укренерго Віталія Зайченка.
Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми
Вона зазначила, що по всій Україні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень.
Працюємо над скороченням їхньої тривалості
