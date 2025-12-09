$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Уряд готує перерозподіл електроенергії для побутових споживачів і скорочення тривалості відключень світла

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Кабмін готує рішення щодо перерозподілу споживання та спрямування електроенергії для побутових споживачів. Наразі по всій Україні діють три черги графіків погодинних відключень.

Уряд готує перерозподіл електроенергії для побутових споживачів і скорочення тривалості відключень світла

Кабінет міністрів України готує низку рішень з перерозподілу споживання і спрямування електроенергію для побутових споживачів. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Уряд провів координаційну нараду за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента України Віктора Микити та голови Укренерго Віталія Зайченка.

Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми

- заявила Свириденко.

Вона зазначила, що по всій Україні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень.

Працюємо над скороченням їхньої тривалості

- йдеться в заяві.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Укренерго