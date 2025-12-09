Правительство готовит перераспределение электроэнергии для бытовых потребителей и сокращение продолжительности отключений света
Кабмин готовит решение о перераспределении потребления и направлении электроэнергии для бытовых потребителей. Сейчас по всей Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений.
Кабинет министров Украины готовит ряд решений по перераспределению потребления и направлению электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство провело координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиты и главы Укрэнерго Виталия Зайченко.
Заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавнего вражеского обстрела. Скоординировали дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы
Она отметила, что по всей Украине по состоянию на сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений.
Работаем над сокращением их продолжительности
