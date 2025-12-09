Правительство готовит перераспределение электроэнергии для бытовых потребителей и сокращение продолжительности отключений света

$42.070.01
49.020.03
ukenru
Эксклюзив
10:26 • 2436 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 22539 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 18284 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 25087 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 36309 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 31880 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34097 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32020 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 33839 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 51421 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.4м/с
79%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 16140 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 19642 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 11881 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 5210 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 6068 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 22539 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14491 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 51422 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 46871 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 46458 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Донецкая область
Село
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 5306 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 21701 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 58242 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 64383 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 74500 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
YouTube
Time (журнал)

Правительство готовит перераспределение электроэнергии для бытовых потребителей и сокращение продолжительности отключений света

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Кабмин готовит решение о перераспределении потребления и направлении электроэнергии для бытовых потребителей. Сейчас по всей Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений.

Правительство готовит перераспределение электроэнергии для бытовых потребителей и сокращение продолжительности отключений света

Кабинет министров Украины готовит ряд решений по перераспределению потребления и направлению электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Подробности

Правительство провело координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиты и главы Укрэнерго Виталия Зайченко.

Заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавнего вражеского обстрела. Скоординировали дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы

- заявила Свириденко.

Она отметила, что по всей Украине по состоянию на сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений.

Работаем над сокращением их продолжительности

- говорится в заявлении.

Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы25.11.25, 12:00 • 62674 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Укрэнерго