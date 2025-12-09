Правительство готовит перераспределение электроэнергии для бытовых потребителей и сокращение продолжительности отключений света

Кабинет министров Украины готовит ряд решений по перераспределению потребления и направлению электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Подробности

Правительство провело координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиты и главы Укрэнерго Виталия Зайченко.

Заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавнего вражеского обстрела. Скоординировали дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы - заявила Свириденко.

Она отметила, что по всей Украине по состоянию на сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений.

Работаем над сокращением их продолжительности - говорится в заявлении.

