Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы

Киев • УНН

 • 13600 просмотра

Зимой в Украине будет сохраняться риск длительных отключений света, что будет зависеть от температуры и интенсивности российских атак. Эксперт Иван Перегинец подчеркнул, что экономное потребление электроэнергии может положительно повлиять на ситуацию и уменьшить количество отключений.

Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы

В Украине зимой сохранится риск длительных отключений света. От чего будут зависеть графики отключений этой зимой, когда украинцы могут ожидать улучшения ситуации и что влияет на скорость восстановления разрушенной инфраструктуры, рассказал журналистке УНН, вице-президент, директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

Ключевые факторы отключений и роль потребителей

Эксперт отметил, что график отключений зависит прежде всего от температуры и интенсивности российских атак. По его словам, чем холоднее становится, тем больше нагрузка на систему, а разрушение энергообъектов усложняет стабильную работу сети. Он подчеркнул, что страна уже потеряла значительную часть тепловой генерации, а ГЭС почти не работают.

Первое - это погодные условия. Чем холоднее, тем больше будет отключений. И второе - это, к сожалению, обстрелы вражеской стороны, насколько у нас будет ресурсов восстанавливать трансформаторные подстанции и линии электропередач. У нас есть три основных фактора: погода, обстрелы и политическая составляющая

- говорит эксперт.

Эксперт добавил, что каждый украинец может влиять на ситуацию экономным потреблением электричества. По его мнению, уменьшение ненужной нагрузки на сеть поможет уменьшить количество отключений. 

Экономное потребление электроэнергии, исключение ненужных приборов, снижение температуры в помещениях - это все помогает не перегружать сеть. Каждое домохозяйство может положительно влиять на ситуацию. Энергосистема зависит от каждого потребителя

- подчеркивает Иван Перегинец.

Прогноз стабилизации и наиболее уязвимые регионы

По словам эксперта, постепенное улучшение ситуации возможно, но точные сроки назвать сложно. Он подчеркнул, что быстрая работа энергетиков позволяет восстанавливать сети после ударов, однако угроза массированных атак остается. Эксперт отметил, что отключения могут сократиться, если удастся уменьшить объем разрушений.

Это будет постепенно идти. Если сейчас три-четыре очереди отключения, то, возможно, будет одна, полторы, две. Возможно, как прошлой зимой, совсем не будет отключений. Но мы же не знаем, завтра прилетит 300 "шахедов" или нет

- сказал энергетик.

Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ

Он подчеркнул, что критическая ситуация с электроэнергией наблюдается в разных регионах страны – от Киевщины до Закарпатья, и она может меняться ежедневно. По его словам, даже западные области сталкиваются с частыми отключениями из-за общеукраинской дефицитности энергии. Он напомнил, что европейские партнеры помогают электричеством, что частично стабилизирует систему.

Ровенская, Полтавская, Днепропетровская области - везде есть проблемы. Павлоград вчера совсем остался без света. Даже в Закарпатье много отключений, потому что это общеукраинская система и все регионы взаимосвязаны

- добавил эксперт.

Восстановление энергообъектов

Эксперт пояснил, что сроки восстановления зависят от типа поврежденного объекта и наличия оборудования. По его словам, одни подстанции можно восстановить за несколько недель, другие – за несколько месяцев. Особенно сложно заменить крупные трансформаторы, которых в Украине ограниченное количество.

Все зависит от того, куда был прилет и насколько есть оборудование, которое может заменить разрушенное. Иногда это две-три недели, иногда – месяцы. Если трансформаторы сверхмощные, их замену очень сложно восстановить

- подытожил Иван Перегинец.

Эксперт подчеркнул, что украинская энергосистема находится под постоянным давлением, однако благодаря работе энергетиков и поддержке партнеров страна держится. 

Продает ли Украина "свет" за границу в условиях массовых отключений? В Минэнерго ответили

Алла Киосак

