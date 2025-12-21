В Хорватии и Румынии зафиксировали случаи лепры: власти уверяют, что риска распространения нет

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Эксклюзив
12:47 • 1386 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 8580 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 13152 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 27678 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 56466 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 61786 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 40054 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35707 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36354 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 40600 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
96%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции21 декабря, 04:30 • 11053 просмотра
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рфPhoto21 декабря, 05:20 • 15021 просмотра
Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентовPhoto21 декабря, 06:10 • 6510 просмотра
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы21 декабря, 07:15 • 12475 просмотра
33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса09:37 • 3832 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 32860 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 61783 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 102944 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 74866 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 82838 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Эмманюэль Макрон
Энтони Альбанезе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Государственная граница Украины
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 13208 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 14974 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 27282 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 43760 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 33275 просмотра
Актуальное
Хранитель
Дипломатка
Шахед-136
Forbes
The New York Times

В Хорватии и Румынии зафиксировали случаи лепры: власти уверяют, что риска распространения нет

Киев • УНН

 • 214 просмотра

В Хорватии и Румынии выявили новые случаи лепры, причем в Хорватии это "импортированный случай" у работника из Непала, а в Румынии – два подтвержденных и два подозреваемых случая среди работниц массажного салона. Медики уверяют, что болезнь хорошо поддается лечению антибиотиками, а риск массового распространения отсутствует.

В Хорватии и Румынии зафиксировали случаи лепры: власти уверяют, что риска распространения нет

В Хорватии и Румынии выявлены новые случаи заболевания лепрой. Власти обеих стран заявляют, что риска массового распространения инфекции нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

В Хорватии лепру подтвердили у работника из Непала, который уже около двух лет проживает в стране вместе с семьей. Хорватский институт общественного здоровья сообщил, что речь идет об "импортированном случае".

Пациенту сразу назначили антибиотики. Все его близкие находятся под медицинским наблюдением или получают профилактическое лечение. Врач-инфекционист Бруно Баршич отметил, что риск распространения минимален.

"Чтобы заразиться, нужен длительный и тесный контакт: например, совместное проживание или сон в одной кровати в плохих бытовых условиях", - пояснил врач.

Последний случай лепры в Хорватии фиксировали более 30 лет назад.

В Румынии также подтвердили два случая лепры и еще два считаются подозрительными. По данным Radio Liberty, все больные работали в массажном салоне в городе Клуж, который власти уже закрыли. Четырех зараженных женщин, прибывших из Азии, поместили на карантин.

Медики отмечают, что сегодня лепра хорошо поддается лечению. При условии длительного применения антибиотиков болезнь полностью проходит, а опасность заражения обычно исчезает уже через несколько дней после начала лечения.

Новый штамм оспы обезьян обнаружен в Британии08.12.25, 16:59 • 3484 просмотра

Добавим

Лепра, или проказа (болезнь Гансена), – это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium leprae и поражающее преимущественно кожу, периферические нервы и слизистые оболочки.

Она имеет длительный инкубационный период (до 20 лет). Лепра излечима благодаря современной медицине, но может приводить к инвалидности, если ее не лечить, что сопровождается стигматизацией людей.

Это заболевание поражает кожу, нервы (потеря чувствительности), глаза, верхние дыхательные пути, яички и передается через телесный контакт.

Лепра считается "забытой тропической болезнью", но все еще встречается более чем в 120 странах, в основном в Азии, Африке и Южной Америке.

Алла Киосак

ЗдоровьеНовости Мира
Радио Свобода
Бильд
Непал
Южная Америка
Азия
Африка
Хорватия
Румыния