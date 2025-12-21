В Хорватии и Румынии зафиксировали случаи лепры: власти уверяют, что риска распространения нет

В Хорватии и Румынии выявлены новые случаи заболевания лепрой. Власти обеих стран заявляют, что риска массового распространения инфекции нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

В Хорватии лепру подтвердили у работника из Непала, который уже около двух лет проживает в стране вместе с семьей. Хорватский институт общественного здоровья сообщил, что речь идет об "импортированном случае".

Пациенту сразу назначили антибиотики. Все его близкие находятся под медицинским наблюдением или получают профилактическое лечение. Врач-инфекционист Бруно Баршич отметил, что риск распространения минимален.

"Чтобы заразиться, нужен длительный и тесный контакт: например, совместное проживание или сон в одной кровати в плохих бытовых условиях", - пояснил врач.

Последний случай лепры в Хорватии фиксировали более 30 лет назад.

В Румынии также подтвердили два случая лепры и еще два считаются подозрительными. По данным Radio Liberty, все больные работали в массажном салоне в городе Клуж, который власти уже закрыли. Четырех зараженных женщин, прибывших из Азии, поместили на карантин.

Медики отмечают, что сегодня лепра хорошо поддается лечению. При условии длительного применения антибиотиков болезнь полностью проходит, а опасность заражения обычно исчезает уже через несколько дней после начала лечения.

Добавим

Лепра, или проказа (болезнь Гансена), – это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium leprae и поражающее преимущественно кожу, периферические нервы и слизистые оболочки.

Она имеет длительный инкубационный период (до 20 лет). Лепра излечима благодаря современной медицине, но может приводить к инвалидности, если ее не лечить, что сопровождается стигматизацией людей.

Это заболевание поражает кожу, нервы (потеря чувствительности), глаза, верхние дыхательные пути, яички и передается через телесный контакт.

Лепра считается "забытой тропической болезнью", но все еще встречается более чем в 120 странах, в основном в Азии, Африке и Южной Америке.