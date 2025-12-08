Новый штамм оспы обезьян обнаружен в Британии

$42.060.13
14:55
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Шесть человек ранены в результате 615 ударов оккупантов по Запорожской области8 декабря, 05:46
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домам8 декабря, 06:54
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствия8 декабря, 07:35
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп8 декабря, 08:22
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53
Новый штамм оспы обезьян обнаружен в Британии

Киев • УНН

 • 814 просмотра

В Великобритании обнаружили новый штамм вируса mpox у человека, который путешествовал по Азии. Этот штамм является смесью двух основных типов вируса, и его значение в настоящее время оценивается.

Новый штамм оспы обезьян обнаружен в Британии

Новый штамм вируса mpox, ранее называвшийся обезьяньей оспой, был обнаружен у человека в Англии. Об этом сообщают представители здравоохранения Великобритании, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

По данным издания, вирус является смесью двух основных типов вируса mpox и был обнаружен у человека, недавно вернувшегося из путешествия по Азии.

По словам представителей здравоохранения, они все еще оценивают значение нового штамма.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) утверждает, что эволюция вирусов является нормальной. Вакцинация остается лучшим способом защиты от тяжелого заболевания, хотя инфекция mpox для многих протекает в легкой форме.

Новый штамм вируса содержит элементы двух штаммов mpox, называемых классами Ib и IIb.

Недавно представители здравоохранения Великобритании призвали геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих секс с мужчинами, убедиться, что они вакцинированы против mpox.

Этот призыв прозвучал после того, как штамм под названием "класс Ib" показал ранние признаки локального распространения в некоторых европейских странах.

Класс IIb связан с глобальной вспышкой mpox в 2022 году, которая поразила многие страны мира.

В Великобритании вакцинация доступна для групп людей с самым высоким риском заражения mpox:

  • имеют несколько сексуальных партнеров;
    • занимаются групповым сексом;
      • посещают заведения, предоставляющие секс-услуги в общественных местах.

        По словам представителей здравоохранения, вакцина на 75-80% эффективна в защите от mpox.

        ВОЗ отменяет чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян, но призывает к бдительности05.09.25, 17:47 • 4924 просмотра

        Но эти исследования проводились на людях с одним типом mpox, который называется классом II. Не было проведено исследований относительно того, насколько хорошо вакцина защищает от другого типа, который называется классом Ib, хотя считается, что степень защиты будет высокой.

        Доктор Кэти Синка, руководитель отдела инфекций, передающихся половым путем, в UKHSA, сказала, что геномное тестирование позволило выявить новый штамм.

        "Это нормально, что вирусы эволюционируют, и дальнейший анализ поможет нам лучше понять, как меняется mpox.

        "Вакцинация — это проверенный эффективный способ защитить себя от тяжелых заболеваний, поэтому, пожалуйста, обязательно сделайте прививку, если вы имеете на это право", — сказала она.

        Профессор Труди Лэнг, директор Глобальной сети здравоохранения в Оксфордском университете, сказала, что этот случай нового вируса mpox "подчеркивает, что mpox циркулирует во всем мире и эволюционирует".

        Она сказала, что в Великобритании существуют "замечательные системы" для выявления случаев и контроля дальнейшего заражения, но в других частях мира, в более уязвимых группах населения, "этого труднее достичь", где доступ к вакцинам не так надежен.

        Профессор Лэнг сказала, что если в Великобритании и других местах появятся дальнейшие случаи этого штамма, важно понять, как он распространяется, чтобы оценить, является ли он более или менее опасным, чем предыдущие штаммы.

        Выявили новый штам оспы обезьян: первые случаи заболевания уже зарегистрировали в Европе25.04.25, 14:51 • 5038 просмотров

        Что такое mpox?

        Mpox может быть неприятным заболеванием.

        Распространенными симптомами являются поражения или сыпь на коже, которые могут длиться от двух до четырех недель, а также лихорадка, головная боль, боль в спине, боль в мышцах и усталость.

        Вирус передается от человека к человеку через тесный физический контакт, кашель или чихание, а также прикосновение к зараженной одежде, постельному белью или полотенцам.

        Антонина Туманова

        ЗдоровьеНовости Мира
        Азия
        Англия
        Великобритания