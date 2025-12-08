Новый штамм оспы обезьян обнаружен в Британии

Новый штамм вируса mpox, ранее называвшийся обезьяньей оспой, был обнаружен у человека в Англии. Об этом сообщают представители здравоохранения Великобритании, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

По данным издания, вирус является смесью двух основных типов вируса mpox и был обнаружен у человека, недавно вернувшегося из путешествия по Азии.

По словам представителей здравоохранения, они все еще оценивают значение нового штамма.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) утверждает, что эволюция вирусов является нормальной. Вакцинация остается лучшим способом защиты от тяжелого заболевания, хотя инфекция mpox для многих протекает в легкой форме.

Новый штамм вируса содержит элементы двух штаммов mpox, называемых классами Ib и IIb.

Недавно представители здравоохранения Великобритании призвали геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих секс с мужчинами, убедиться, что они вакцинированы против mpox.

Этот призыв прозвучал после того, как штамм под названием "класс Ib" показал ранние признаки локального распространения в некоторых европейских странах.

Класс IIb связан с глобальной вспышкой mpox в 2022 году, которая поразила многие страны мира.

В Великобритании вакцинация доступна для групп людей с самым высоким риском заражения mpox:

имеют несколько сексуальных партнеров;

занимаются групповым сексом;

посещают заведения, предоставляющие секс-услуги в общественных местах.

По словам представителей здравоохранения, вакцина на 75-80% эффективна в защите от mpox.

Но эти исследования проводились на людях с одним типом mpox, который называется классом II. Не было проведено исследований относительно того, насколько хорошо вакцина защищает от другого типа, который называется классом Ib, хотя считается, что степень защиты будет высокой.

Доктор Кэти Синка, руководитель отдела инфекций, передающихся половым путем, в UKHSA, сказала, что геномное тестирование позволило выявить новый штамм.

"Это нормально, что вирусы эволюционируют, и дальнейший анализ поможет нам лучше понять, как меняется mpox.

"Вакцинация — это проверенный эффективный способ защитить себя от тяжелых заболеваний, поэтому, пожалуйста, обязательно сделайте прививку, если вы имеете на это право", — сказала она.

Профессор Труди Лэнг, директор Глобальной сети здравоохранения в Оксфордском университете, сказала, что этот случай нового вируса mpox "подчеркивает, что mpox циркулирует во всем мире и эволюционирует".

Она сказала, что в Великобритании существуют "замечательные системы" для выявления случаев и контроля дальнейшего заражения, но в других частях мира, в более уязвимых группах населения, "этого труднее достичь", где доступ к вакцинам не так надежен.

Профессор Лэнг сказала, что если в Великобритании и других местах появятся дальнейшие случаи этого штамма, важно понять, как он распространяется, чтобы оценить, является ли он более или менее опасным, чем предыдущие штаммы.

Что такое mpox?

Mpox может быть неприятным заболеванием.

Распространенными симптомами являются поражения или сыпь на коже, которые могут длиться от двух до четырех недель, а также лихорадка, головная боль, боль в спине, боль в мышцах и усталость.

Вирус передается от человека к человеку через тесный физический контакт, кашель или чихание, а также прикосновение к зараженной одежде, постельному белью или полотенцам.