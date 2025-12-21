$42.340.00
Эксклюзив
12:47 • 1050 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 8068 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 12913 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 27467 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 56285 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 61555 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 40005 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35688 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36318 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 40549 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Графики отключений электроэнергии
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

Укргидрометцентр прогнозирует мокрый снег, туманы и снижение температуры в Украине на новой неделе. В отдельных регионах ожидаются осадки и гололедица.

Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине

Новая неделя в Украине начнется с мокрого снега, туманов и снижения температуры. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

Как сообщают синоптики, завтра на северо-востоке страны, во вторник и среду на западе, юго-западе небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах местами гололедица, 24 декабря в Карпатах умеренный снег; на остальной территории преимущественно без осадков.

22 декабря в большинстве западных, центральных и южных областей ночью и утром туман.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 5° тепла, завтра днем на Закарпатье и юге страны 3-8° тепла; 24 декабря в Украине снижение температуры на 3-7° 

- добавили в Укргидрометцентре.

Украину накроет туман: чего ждать от погоды в воскресенье21.12.25, 06:59 • 3142 просмотра

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Закарпатская область
Карпатские горы
Украина