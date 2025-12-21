Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине

Новая неделя в Украине начнется с мокрого снега, туманов и снижения температуры. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщают синоптики, завтра на северо-востоке страны, во вторник и среду на западе, юго-западе небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах местами гололедица, 24 декабря в Карпатах умеренный снег; на остальной территории преимущественно без осадков.

22 декабря в большинстве западных, центральных и южных областей ночью и утром туман.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 5° тепла, завтра днем на Закарпатье и юге страны 3-8° тепла; 24 декабря в Украине снижение температуры на 3-7°