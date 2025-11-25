$42.370.10
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори

Київ • УНН

 • 10255 перегляди

Взимку в Україні зберігатиметься ризик тривалих відключень світла, що залежатиме від температури та інтенсивності російських атак. Експерт Іван Перегінець наголосив, що економне споживання електроенергії може позитивно вплинути на ситуацію та зменшити кількість відключень.

Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори

В Україні взимку зберігатиметься ризик тривалих відключень світла. Від чого залежатимуть графіки відключень цієї зими, коли українці можуть очікувати покращення ситуації та що впливає на швидкість відновлення зруйнованої інфраструктури, розповів журналістці УНН, віцепрезидент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

Ключові фактори відключень та роль споживачів

Експерт зазначив, що графік відключень залежить насамперед від температури та інтенсивності російських атак. За його словами, чим холодніше стає, тим більшим є навантаження на систему, а руйнування енергооб’єктів ускладнює стабільну роботу мережі. Він підкреслив, що країна вже втратила значну частину теплової генерації, а ГЕС майже не працюють.

Перше - це погодні умови. Чим холодніше, тим більше буде відключень. І друге - це, на жаль, обстріли ворожої сторони, наскільки буде у нас ресурсів відновлювати трансформаторні підстанції та лінії електропередач. Ми маємо три фактори основні: погода, обстріли і політична складова

- каже експерт.

Експерт додав, що кожен українець може впливати на ситуацію економним споживанням електрики. На його думку, зменшення непотрібного навантаження на мережу допоможе зменшити кількість відключень. 

Економне споживання електроенергії, виключення непотрібних приладів, зниження температури в приміщеннях - це все допомагає не перенавантажувати мережу. Кожне домогосподарство може позитивно впливати на ситуацію. Енергосистема залежить від кожного споживача

- наголошує Іван Перегінець.

Прогноз стабілізації та найвразливіші регіони

За словами експерта, поступове поліпшення ситуації можливе, але точні строки назвати складно. Він наголосив, що швидка робота енергетиків дозволяє відновлювати мережі після ударів, однак загроза масованих атак залишається. Експерт зазначив, що відключення можуть скоротитися, якщо вдасться зменшити обсяг руйнувань.

Це буде поступово йти. Якщо зараз три-чотири черги відключення, то, можливо, буде одна, півтори, дві. Можливо, як минулої зими, зовсім не буде відключень. Але ми ж не знаємо, завтра прилетить 300 "шахедів" чи ні

- сказав енергетик.

Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф25.11.25, 10:07 • 20908 переглядiв

Він підкреслив, що критична ситуація з електроенергією, спостерігається в різних регіонах країни – від Київщини до Закарпаття, і вона може змінюватися щодня. За його словами, навіть західні області стикаються з частими відключеннями через загальноукраїнську дефіцитність енергії. Він нагадав, що європейські партнери допомагають електрикою, що частково стабілізує систему.

Рівненська, Полтавська, Дніпропетровська області - всюди є проблеми. Павлоград учора зовсім залишився без світла. Навіть у Закарпатті багато відключень, бо це загальноукраїнська система і всі регіони взаємопов’язані

- додав експерт.

Відновлення енергооб’єктів

Експерт пояснив, що терміни відновлення залежать від типу пошкодженого об’єкта та наявності обладнання. За його словами, одні підстанції можна відновити за кілька тижнів, інші – за кілька місяців. Особливо складно замінити великі трансформатори, яких в Україні обмежена кількість.

Все залежить від того, куди був приліт і наскільки є обладнання, яке може замінити зруйноване. Інколи це два-три тижні, інколи – місяці. Якщо трансформатори надпотужні, їхню заміну дуже складно відновити

- підсумував Іван Перегінець.

Експерт підкреслив, що українська енергосистема перебуває під постійним тиском, однак завдяки роботі енергетиків та підтримці партнерів країна тримається. 

Чи продає Україна “світло” за кордон в умовах масових відключень? У Міненерго відповіли21.11.25, 14:29 • 3043 перегляди

Алла Кіосак

