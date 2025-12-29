В больницах Луганщины медицинскую помощь оказывают студенты без подготовки - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированной Луганщине студентов первого курса медицинских факультетов привлекают к работе младшим медицинским персоналом из-за кадрового кризиса. Это создает риски для пациентов, поскольку студенты не имеют базовых знаний.
Детали
Отмечается, что во временно оккупированной Луганской области кадровый кризис в медицине пытаются перекрыть за счет студентов без базовой подготовки. О запуске соответствующей программы публично заявила так называемая министр здравоохранения оккупированной Луганщины Наталья Пащенко.
Студентов первого курса медицинских факультетов привлекают работать в больницах на должностях младшего медицинского персонала, подавая это как "ранний старт карьеры" и "бесшовный вход в профессию". На практике это означает, что медицинскую помощь населению оказывают люди, которые только начали обучение и не владеют базовыми знаниями по анатомии, физиологии, фармакологии или клинической логике. Формально речь идет о практическом опыте, однако фактически первокурсников используют для замещения отсутствующего персонала в условиях острого дефицита кадров
Инсайдеры ЦНС сообщают, что в ряде больниц такие студенты привлекаются к процедурам, которые без надлежащей подготовки создают прямые риски для пациентов.
Контроль со стороны опытных медиков ограничен или отсутствует из-за перегрузки, а ошибки, связанные с неопытностью, становятся системной проблемой, а не единичными случаями.
"Оккупационная администрация пытается замаскировать коллапс медицинской системы образовательными лозунгами. На самом деле речь идет об эксплуатации неопытных студентов и о дальнейшем ухудшении качества медицинской помощи для населения, которое оказывается в условиях сниженных стандартов безопасности и лечения", - добавили в ЦНС.
Напомним
В главной детской клинической больнице Крыма выявлен критический дефицит реанимационной техники, включая отсутствие дыхательных мешков и кардиомониторов. Проверка подтвердила, что отделение интенсивной терапии новорожденных работает на грани коллапса, а смертность новорожденных возросла на 9% за год.
