В больницах Луганщины медицинскую помощь оказывают студенты без подготовки - ЦНС

Киев • УНН

 • 44 просмотра

На временно оккупированной Луганщине студентов первого курса медицинских факультетов привлекают к работе младшим медицинским персоналом из-за кадрового кризиса. Это создает риски для пациентов, поскольку студенты не имеют базовых знаний.

В больницах Луганщины медицинскую помощь оказывают студенты без подготовки - ЦНС

Во временно оккупированной Луганской области студентов первого курса медицинских факультетов привлекают работать младшим медицинским персоналом. Это происходит из-за кадрового кризиса, что создает риски для пациентов. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что во временно оккупированной Луганской области кадровый кризис в медицине пытаются перекрыть за счет студентов без базовой подготовки. О запуске соответствующей программы публично заявила так называемая министр здравоохранения оккупированной Луганщины Наталья Пащенко.

Студентов первого курса медицинских факультетов привлекают работать в больницах на должностях младшего медицинского персонала, подавая это как "ранний старт карьеры" и "бесшовный вход в профессию". На практике это означает, что медицинскую помощь населению оказывают люди, которые только начали обучение и не владеют базовыми знаниями по анатомии, физиологии, фармакологии или клинической логике. Формально речь идет о практическом опыте, однако фактически первокурсников используют для замещения отсутствующего персонала в условиях острого дефицита кадров

- говорится в сообщении.

Инсайдеры ЦНС сообщают, что в ряде больниц такие студенты привлекаются к процедурам, которые без надлежащей подготовки создают прямые риски для пациентов.

Контроль со стороны опытных медиков ограничен или отсутствует из-за перегрузки, а ошибки, связанные с неопытностью, становятся системной проблемой, а не единичными случаями.

"Оккупационная администрация пытается замаскировать коллапс медицинской системы образовательными лозунгами. На самом деле речь идет об эксплуатации неопытных студентов и о дальнейшем ухудшении качества медицинской помощи для населения, которое оказывается в условиях сниженных стандартов безопасности и лечения", - добавили в ЦНС.

Напомним

В главной детской клинической больнице Крыма выявлен критический дефицит реанимационной техники, включая отсутствие дыхательных мешков и кардиомониторов. Проверка подтвердила, что отделение интенсивной терапии новорожденных работает на грани коллапса, а смертность новорожденных возросла на 9% за год.

Вита Зеленецкая

