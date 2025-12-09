Украина может потерять оборудование для восстановления энергосистемы после 2-3 ударов - эксперт
Киев • УНН
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украине может не хватить оборудования для восстановления энергосистемы после нескольких ударов рф. Он отметил, что сейчас нет ресурсов для массового восстановления резервов.
У Украины может не остаться оборудования для восстановления энергосистемы, если россия будет продолжать наносить удары. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в Media Center Ukraine, передает УНН.
Подробности
Сейчас Украина импортирует электроэнергию, но это не помогает стабилизировать ситуацию в отдельных регионах.
Резервов фактически нет. У нас может не остаться оборудования для восстановления энергосистемы, если россия нанесет еще 2-3 удара
Он добавил, что не видит никаких ресурсов и источников денег для массового восстановления резервов энергосистемы.
Напомним
Кабинет министров Украины готовит ряд решений по перераспределению потребления и направлению электроэнергии для бытовых потребителей.