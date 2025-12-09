Украина может потерять оборудование для восстановления энергосистемы после 2-3 ударов - эксперт

У Украины может не остаться оборудования для восстановления энергосистемы, если россия будет продолжать наносить удары. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в Media Center Ukraine, передает УНН.

Сейчас Украина импортирует электроэнергию, но это не помогает стабилизировать ситуацию в отдельных регионах.

Резервов фактически нет. У нас может не остаться оборудования для восстановления энергосистемы, если россия нанесет еще 2-3 удара