10:59 • 9978 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 17533 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 38701 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 26365 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29445 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 39715 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33664 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35126 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32807 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34739 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Нефть марки Brent

Украина может потерять оборудование для восстановления энергосистемы после 2-3 ударов - эксперт

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украине может не хватить оборудования для восстановления энергосистемы после нескольких ударов рф. Он отметил, что сейчас нет ресурсов для массового восстановления резервов.

Украина может потерять оборудование для восстановления энергосистемы после 2-3 ударов - эксперт

У Украины может не остаться оборудования для восстановления энергосистемы, если россия будет продолжать наносить удары. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в Media Center Ukraine, передает УНН.

Подробности

Сейчас Украина импортирует электроэнергию, но это не помогает стабилизировать ситуацию в отдельных регионах.

Резервов фактически нет. У нас может не остаться оборудования для восстановления энергосистемы, если россия нанесет еще 2-3 удара

 - заявил Харченко.

Он добавил, что не видит никаких ресурсов и источников денег для массового восстановления резервов энергосистемы.

Напомним

Кабинет министров Украины готовит ряд решений по перераспределению потребления и направлению электроэнергии для бытовых потребителей.

Евгений Устименко

