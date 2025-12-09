Декоративні гірлянди та вулична реклама не пріоритет: місцевим владам доручили скоротити споживання електроенергії

$42.070.01
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20 • 7430 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 1466 перегляди
"Ви отримаєте дірку від бублика": Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
15:34 • 21590 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 24630 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 21793 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 28042 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 34598 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
9 грудня, 07:23 • 48998 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28752 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба15:34 • 21604 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 25796 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 34601 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 49007 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 63402 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Антоніу Кошта
Валерій Залужний
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Індія
Європа
Дев'ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 64391 перегляди
Netflix оголосив, що купив Warner Bros. та HBO
Техніка
Соціальна мережа
Нептун (крилата ракета)
Airbus A320 серії
Boeing 737 MAX

Декоративні гірлянди та вулична реклама не пріоритет: місцевим владам доручили скоротити споживання електроенергії

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко доручила ОВА та органам місцевого самоврядування скоротити споживання електроенергії, виключивши декоративні гірлянди та вуличну рекламу. Освітлення доріг з підвищеною аварійністю залишається пріоритетом, а заходи економії не стосуються власної генерації.

Декоративні гірлянди та вулична реклама не пріоритет: місцевим владам доручили скоротити споживання електроенергії

Декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці - місцевому самоврядувнню доручили скоротити споживання електроенергії. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Доручили ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.  Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці 

- повідомила Свириденко.

ОВА мають за два дні переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури: кого відключення не зачеплять09.12.25, 21:35 • 360 переглядiв

За її словами, в​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією. Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана.

Заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб 

- резюмувала Свириденко.

Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення09.12.25, 20:20 • 7418 переглядiв

Антоніна Туманова

Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Національна поліція України
Юлія Свириденко
Міністерство внутрішніх справ України