Декоративні гірлянди та вулична реклама не пріоритет: місцевим владам доручили скоротити споживання електроенергії

Декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці - місцевому самоврядувнню доручили скоротити споживання електроенергії. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Доручили ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії. Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці - повідомила Свириденко.

За її словами, в​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією. Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана.

Заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб - резюмувала Свириденко.

