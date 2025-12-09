Декоративні гірлянди та вулична реклама не пріоритет: місцевим владам доручили скоротити споживання електроенергії
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко доручила ОВА та органам місцевого самоврядування скоротити споживання електроенергії, виключивши декоративні гірлянди та вуличну рекламу. Освітлення доріг з підвищеною аварійністю залишається пріоритетом, а заходи економії не стосуються власної генерації.
Декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці - місцевому самоврядувнню доручили скоротити споживання електроенергії. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Доручили ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії. Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці
За її словами, вулиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією. Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана.
Заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб
