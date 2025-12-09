ОВА мають за два дні переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури: кого відключення не зачеплять

Кабінет міністрів України доручив обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Свириденко наголосила, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним.

З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів