19:09 • 1380 перегляди
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20 • 6116 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
15:34 • 20513 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 23815 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 21338 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 27854 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 34248 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 48571 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28725 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 31053 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо9 грудня, 09:55 • 25187 перегляди
Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду9 грудня, 11:19 • 13226 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 24832 перегляди
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну14:11 • 6566 перегляди
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні14:57 • 8608 перегляди
ОВА мають за два дні переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури: кого відключення не зачеплять

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Кабінет міністрів доручив ОВА переглянути списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів. З переліків виключать споживачів, які не мають критичного значення, а вивільнені обсяги електроенергії спрямують для побутових споживачів.

ОВА мають за два дні переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури: кого відключення не зачеплять

Кабінет міністрів України доручив обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Свириденко наголосила, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним.

З переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів 

- додала прем'єрка.

За її словами, контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України.

Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Електроенергія
Юлія Свириденко
Міністерство енергетики України