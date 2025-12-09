ОВА должны за два дня пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры: кого отключения не затронут

$42.070.01
49.020.03
ukenru
19:09 • 1328 просмотра
Есть три документа по завершению войны - Зеленский
18:20 • 5966 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
15:34 • 20399 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 23724 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 21286 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 27839 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 48535 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28719 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 31052 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 41087 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
95%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 25187 просмотра
Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд9 декабря, 11:19 • 13226 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 24832 просмотра
Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы: какие места достались Трампу и Путину14:11 • 6566 просмотра
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине14:57 • 8608 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 20410 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 24962 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 48536 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 17439 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 63049 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Антониу Кошта
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 3220 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 25580 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 27694 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 64241 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 69755 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
YouTube
Instagram

ОВА должны за два дня пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры: кого отключения не затронут

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Кабинет министров поручил ОВА пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней. Из перечней исключат потребителей, не имеющих критического значения, а высвобожденные объемы электроэнергии направят для бытовых потребителей.

ОВА должны за два дня пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры: кого отключения не затронут

Кабинет министров Украины поручил областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Свириденко подчеркнула, что отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным.

Из перечней должны быть исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения. Решение принимаем для поддержки людей. Высвобожденные объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей 

- добавила премьер-министр.

По ее словам, контроль за выполнением этих решений возложен на Министерство энергетики и Государственную инспекцию энергетического надзора Украины.

Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения09.12.25, 20:20 • 6002 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Министерство энергетики Украины