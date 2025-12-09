ОВА должны за два дня пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры: кого отключения не затронут
Киев • УНН
Кабинет министров поручил ОВА пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней. Из перечней исключат потребителей, не имеющих критического значения, а высвобожденные объемы электроэнергии направят для бытовых потребителей.
Кабинет министров Украины поручил областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Свириденко подчеркнула, что отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным.
Из перечней должны быть исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения. Решение принимаем для поддержки людей. Высвобожденные объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей
По ее словам, контроль за выполнением этих решений возложен на Министерство энергетики и Государственную инспекцию энергетического надзора Украины.
