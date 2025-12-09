49.020.03
18:20 • 2042 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
15:34 • 16527 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 20385 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 19387 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 26669 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 47139 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28530 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30890 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40916 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34521 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения

Киев • УНН

 • 2016 просмотра

Правительство Украины приняло ряд решений для улучшения ситуации с обеспечением света для людей. Среди них – пересмотр списков объектов критической инфраструктуры и разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям.

Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения

Бытовые потребители получат больше часов со светом - правительство на заседании приняло ряд важных решений. Среди них - пересмотр списков объектов критической инфраструктуры, отключение декоративных гирлянд и уличной рекламы, а также разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более, передает УНН.

Постоянные российские обстрелы повредили объекты генерации, сети и системы передачи и обусловили сложную ситуацию в энергосистеме. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации с обеспечением света для людей 

- сообщила премьер Юлия Свириденко.

Четыре решения для света:

1. Областным военным администрациям поручили пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней.

В то же время отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным. Из перечней должны быть исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения. Решение принимаем для поддержки людей. Высвобожденные объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей 

- сообщила Свириденко.

По ее словам, контроль за выполнением этих решений возложен на Министерство энергетики и Государственную инспекцию энергетического надзора Украины.

2. Поручили ОВА, органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии.

Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными во время сложной ситуации в энергетике. Улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией. Передвижение людей и безопасность дорожного движения должны быть соблюдены 

- добавила премьер.

По ее словам, меры по экономии не применяются к электрической энергии, которая производится на собственных энергогенерирующих установках потребителей для собственных нужд.

3. Поручили Минэнерго и Минразвития, Госинспекции энергетического надзора и всем ОВА обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации — газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Проблемы, препятствующие отпуску электрической энергии в сеть операторов, должны быть оперативно устранены. Все имеющиеся когенерационные установки должны быть запущены в работу. Решение для этого Кабмин принял на прошлой неделе 

- добавила Свириденко.

4. Правительство дало разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более.

Это уменьшит нагрузку на энергосистему Украины и стабилизирует нагрузку в пиковые часы. Импорт будет происходить по согласованию с Укрэнерго 

- резюмировала Свириденко.

рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго06.12.25, 09:49 • 76730 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Украина