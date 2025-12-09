Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения

Бытовые потребители получат больше часов со светом - правительство на заседании приняло ряд важных решений. Среди них - пересмотр списков объектов критической инфраструктуры, отключение декоративных гирлянд и уличной рекламы, а также разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более, передает УНН.

Постоянные российские обстрелы повредили объекты генерации, сети и системы передачи и обусловили сложную ситуацию в энергосистеме. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации с обеспечением света для людей - сообщила премьер Юлия Свириденко.

Четыре решения для света:

1. Областным военным администрациям поручили пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней.

В то же время отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным. Из перечней должны быть исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения. Решение принимаем для поддержки людей. Высвобожденные объемы электрической энергии направляем для бытовых потребителей - сообщила Свириденко.

По ее словам, контроль за выполнением этих решений возложен на Министерство энергетики и Государственную инспекцию энергетического надзора Украины.

2. Поручили ОВА, органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии.

Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными во время сложной ситуации в энергетике. Улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией. Передвижение людей и безопасность дорожного движения должны быть соблюдены - добавила премьер.

По ее словам, меры по экономии не применяются к электрической энергии, которая производится на собственных энергогенерирующих установках потребителей для собственных нужд.

3. Поручили Минэнерго и Минразвития, Госинспекции энергетического надзора и всем ОВА обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации — газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Проблемы, препятствующие отпуску электрической энергии в сеть операторов, должны быть оперативно устранены. Все имеющиеся когенерационные установки должны быть запущены в работу. Решение для этого Кабмин принял на прошлой неделе - добавила Свириденко.

4. Правительство дало разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более.

Это уменьшит нагрузку на энергосистему Украины и стабилизирует нагрузку в пиковые часы. Импорт будет происходить по согласованию с Укрэнерго - резюмировала Свириденко.

рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго