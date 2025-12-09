Декоративные гирлянды и уличная реклама не приоритет: местным властям поручили сократить потребление электроэнергии

$42.070.01
49.020.03
ukenru
19:09 • 1792 просмотра
Есть три документа по завершению войны - Зеленский
18:20 • 7090 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
15:34 • 21308 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 24394 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 21687 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 27993 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 48884 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28742 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 31065 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 41112 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
95%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 25564 просмотра
Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд9 декабря, 11:19 • 13567 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 25464 просмотра
Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы: какие места достались Трампу и Путину14:11 • 7294 просмотра
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине14:57 • 9310 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 21317 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 25597 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 48890 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 17492 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 63311 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Антониу Кошта
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 3532 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 25760 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 27807 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 64348 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 69862 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
YouTube
Instagram

Декоративные гирлянды и уличная реклама не приоритет: местным властям поручили сократить потребление электроэнергии

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила ОВА и органам местного самоуправления сократить потребление электроэнергии, исключив декоративные гирлянды и уличную рекламу. Освещение дорог с повышенной аварийностью остается приоритетом, а меры экономии не касаются собственной генерации.

Декоративные гирлянды и уличная реклама не приоритет: местным властям поручили сократить потребление электроэнергии

Декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными во время сложной ситуации в энергетике - местному самоуправлению поручили сократить потребление электроэнергии. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Поручили ОВА, органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии. Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными во время сложной ситуации в энергетике

- сообщила Свириденко.

ОВА должны за два дня пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры: кого отключения не затронут09.12.25, 21:35 • 264 просмотра

По ее словам, улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией. Передвижение людей и безопасность дорожного движения должны быть соблюдены.

Меры по экономии не применяются к электрической энергии, которая производится на собственных энергогенерирующих установках потребителей для собственных нужд

- резюмировала Свириденко.

Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения09.12.25, 20:20 • 7122 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Юлия Свириденко
Министерство внутренних дел Украины