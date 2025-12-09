Декоративные гирлянды и уличная реклама не приоритет: местным властям поручили сократить потребление электроэнергии

Декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными во время сложной ситуации в энергетике - местному самоуправлению поручили сократить потребление электроэнергии. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Поручили ОВА, органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии. Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не являются приоритетными во время сложной ситуации в энергетике - сообщила Свириденко.

ОВА должны за два дня пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры: кого отключения не затронут

По ее словам, улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией. Передвижение людей и безопасность дорожного движения должны быть соблюдены.

Меры по экономии не применяются к электрической энергии, которая производится на собственных энергогенерирующих установках потребителей для собственных нужд - резюмировала Свириденко.

Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения