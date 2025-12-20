Энергосистема Украины в худшем состоянии с сентября 2024 года - МАГАТЭ

Ситуация в энергосистеме сейчас находится в наихудшем состоянии с сентября 2024 года, когда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало мониторинг подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты в Украине. Об этом говорится в заявлении главы агентства Рафаэля Гросси, передает УНН.

Удары по электросети Украины, похоже, скоординированы для максимального нарушения работы, а их частота и масштабы подчеркивают, что общая стабильность сети ухудшается, а не улучшается - сообщил Гросси.

Он вновь призвал к максимальной военной сдержанности.

Никто не хочет ядерной аварии и не получает от нее выгоды - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что последняя миссия, проведенная с 1 по 12 декабря 2025 года, включала посещение более десяти подстанций – критически важных для обеспечения ядерной безопасности путем обеспечения АЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других систем безопасности.

Целью миссии было оценить повреждения, пересмотреть ремонтные работы и определить практические шаги для усиления устойчивости внешних источников питания АЭС страны.

Гендиректор МАГАТЭ констатировал, что ядерная безопасность на трех действующих АЭС на подконтрольной Украине территории остается под давлением из-за продолжающейся военной деятельности и связанного с ней повреждения инфраструктуры передачи энергии.

В течение прошлых выходных перебои в электросети вызвали колебания мощности и временные отключения линий электропередач на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС, отметил он. По его словам, в нескольких случаях блоки работали на пониженной мощности для поддержания стабильности сети и предотвращения повреждения оборудования.

Постоянная нестабильность в электросети Украины продолжает подрывать ядерную безопасность. Хотя резервные системы работали должным образом, повторяющиеся потери внешнего питания и ограниченное резервирование увеличивают риск и усиливают потребность в надежном внешнем электропитании - отметил Гросси.

Команда МАГАТЭ также подтвердила, что постоянные и преднамеренные атаки на критически важную сетевую инфраструктуру оказали совокупное влияние на работу АЭС и условия труда персонала. Отключения электроэнергии влияют на города, где проживает персонал станции, ухудшая условия жизни и непосредственно влияя на персонал из-за перебоев с электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

Кроме того, отмечается, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины рано утром 13 декабря временно в 12-й раз с начала полномасштабной агрессии потеряла внешнее электроснабжение, так как была отключена как главная линия электропередач "Днепровская" напряжением 750 кВ, так и резервная линия электропередач "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. Все имеющиеся аварийные дизель-генераторы автоматически запустились, обеспечивая непрерывное охлаждение и другие важные функции безопасности. Обе внешние линии электропередач, питающие АЭС – крупнейшую в Европе – с тех пор были вновь подключены, а дизель-генераторы возвращены в режим ожидания, уточнило агентство.

Оно также сообщило, что 15 декабря, несмотря на то, что ЗАЭС сохранила доступ к двум оставшимся внешним линиям электропередач, еще один инцидент подчеркнул хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью станции. Передача электроэнергии между распределительным пунктом ЗАЭС и распределительным пунктом Запорожской теплоэлектростанции (ЗТЭС) через автотрансформатор стала недоступной, что значительно снизило гибкость и устойчивость электрической конфигурации объекта. После расследования, проведенного ЗАЭС, было обнаружено повреждение линии электропередач между автотрансформатором и распределительным пунктом ЗТЭС, которое, как сообщается, было вызвано военной деятельностью.

ЗАЭС сообщила команде МАГАТЭ на станции, что доступ к пораженной зоне не может быть предоставлен из соображений безопасности. По состоянию на сегодня ЗАЭС все еще изучает способы ремонта линии.

