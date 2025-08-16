Трамп і путін вийшли на спільну пресконференцію після саміту на Алясці
Київ • УНН
Дональд Трамп і володимир путін, провели спільну пресконференцію після завершення саміту на Алясці. Зустріч відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон.
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін вийшли на спільну пресконференцію за результатами саміту на Алясці, передає УНН.
Так, завершилась зустріч Трампа та путіна у вузькому складі.
Доповнення
Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.
Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".
На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.
Переговори проходили у форматі "три на три".
З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.