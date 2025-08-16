$41.450.06
20:15 • 6720 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 10432 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 10540 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15121 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89086 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 139584 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80591 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134360 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55385 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80960 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп і путін вийшли на спільну пресконференцію після саміту на Алясці

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Дональд Трамп і володимир путін, провели спільну пресконференцію після завершення саміту на Алясці. Зустріч відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон.

Трамп і путін вийшли на спільну пресконференцію після саміту на Алясці

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін вийшли на спільну пресконференцію за результатами саміту на Алясці, передає УНН.

Так, завершилась зустріч Трампа та путіна у вузькому складі. 

Доповнення

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці. 

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту. 

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходили у форматі  "три на три".  

З американського боку, окрім Дональда Трампа, були присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф  лавров та помічник путіна ушаков.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна