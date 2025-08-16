Трамп и путин вышли на совместную пресс-конференцию после саммита на Аляске
Дональд Трамп ивВладимир путин провели совместную пресс-конференцию после завершения саммита на Аляске. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин вышли на совместную пресс-конференцию по результатам саммита на Аляске, передает УНН.
Так, завершилась встреча Трампа и путина в узком составе.
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент Путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Переговоры проходили в формате "три на три".
С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Виткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф Лавров и помощник путина Ушаков.