Трамп и путин вышли на совместную пресс-конференцию после саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин вышли на совместную пресс-конференцию по результатам саммита на Аляске, передает УНН.

Так, завершилась встреча Трампа и путина в узком составе.

Дополнение

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент Путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходили в формате "три на три".

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Виткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф Лавров и помощник путина Ушаков.