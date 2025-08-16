Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон

Запланированный обед между американской и российской делегациями отменен. Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон. Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на Белый дом, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп и владимир путин провели совместную пресс-конференцию после завершения саммита на Аляске. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

После конференции планировался обед между командами США и россии. Однако его отменили.

Тем временем диктатор путин сказал, что имеет отличный контакт с Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

путин пригласил Трампа в москву после встречи на Аляске