23:06 • 2356 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 9112 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 11657 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 11303 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 15761 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 89624 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 140336 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80758 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 134851 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55443 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Запланированный обед между американской и российской делегациями отменен. Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон после саммита.

Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон

Запланированный обед между американской и российской делегациями отменен. Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон. Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на Белый дом, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп и владимир путин провели совместную пресс-конференцию после завершения саммита на Аляске. Встреча состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

После конференции планировался обед между командами США и россии.  Однако его отменили. 

Тем временем диктатор путин сказал, что имеет отличный контакт с Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине. 

путин пригласил Трампа в москву после встречи на Аляске16.08.25, 02:31 • 308 просмотров

Вероника Марченко

Войнаполитика
Владимир Путин
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты