путин пригласил Трампа в москву после встречи на Аляске

Российский диктатор владимир путин пригласил президента США Дональда Трампа в москву по итогам встречи на Аляске. Об этом сообщает УНН.

Детали

В конце встречи Трамп поблагодарил путина за участие и заявил, что "возможно, в следующий раз, снова его увидит".

В ответ на это российский диктатор добавил с улыбкой "В следующий раз в москве", на что Трамп заявил "Может быть и такое".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором не было достигнуто полного взаимопонимания по прекращению войны в Украине.

В то же время владимир путин заявил о прекрасном контакте с Дональдом Трампом и достижении договоренности.