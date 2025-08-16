$41.450.06
23:06 • 1892 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 8508 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 11404 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 11125 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 15607 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 89486 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 140142 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 80725 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 134721 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55430 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
путін запросив Трампа до москви після зустрічі на Алясці

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Після зустрічі на Алясці російський диктатор володимир путін запросив президента США Дональда Трампа до москви. Трамп відповів, що це можливо, хоча повного порозуміння щодо війни в Україні не досягнуто.

путін запросив Трампа до москви після зустрічі на Алясці

російський диктатор володимир путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Наприкінці зустрічі Трамп подякував путіна за участь і заявив, що "можливо, наступного разу, знову його побачить".

У відповідь на це російський диктатор додав з посмішкою "Наступного разу у москві", на що Трамп заявив "Може бути й таке".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із російським диктатором не було досягнуто повного порозуміння щодо припинення війни в Україні.

Водночас володимир путін заявив про чудовий контакт з Дональдом Трампом та досягнення домовленості.

Євген Устименко

