путін запросив Трампа до москви після зустрічі на Алясці
Київ • УНН
Після зустрічі на Алясці російський диктатор володимир путін запросив президента США Дональда Трампа до москви. Трамп відповів, що це можливо, хоча повного порозуміння щодо війни в Україні не досягнуто.
Деталі
Наприкінці зустрічі Трамп подякував путіна за участь і заявив, що "можливо, наступного разу, знову його побачить".
У відповідь на це російський диктатор додав з посмішкою "Наступного разу у москві", на що Трамп заявив "Може бути й таке".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із російським диктатором не було досягнуто повного порозуміння щодо припинення війни в Україні.
Водночас володимир путін заявив про чудовий контакт з Дональдом Трампом та досягнення домовленості.