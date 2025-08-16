путін запросив Трампа до москви після зустрічі на Алясці

російський диктатор володимир путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Наприкінці зустрічі Трамп подякував путіна за участь і заявив, що "можливо, наступного разу, знову його побачить".

У відповідь на це російський диктатор додав з посмішкою "Наступного разу у москві", на що Трамп заявив "Може бути й таке".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із російським диктатором не було досягнуто повного порозуміння щодо припинення війни в Україні.

Водночас володимир путін заявив про чудовий контакт з Дональдом Трампом та досягнення домовленості.