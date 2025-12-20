Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових США
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що операція "Удар Яструба" в Сирії є помстою за вбивство американських військовослужбовців ІДІЛ. Він наголосив, що США завдають рішучих ударів по оплотах ІДІЛ.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав операцію"Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військовослужбовців США. Про це інформує УНН з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.
Через жорстоке вбивство ІДІЛ американських патріотів у Сирії… я оголошую, що Сполучені Штати завдають дуже серйозної помсти, як я й обіцяв, відповідальним за це терористам-убивцям. Ми завдаємо рішучих ударів по оплотах ІДІЛ у Сирії, місці, просякнутому кров’ю, яке має багато проблем, але має світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде знищено
За його словами, уряд Сирії, очолюваний людиною, яка дуже наполегливо працює над поверненням величі Сирії, повністю підтримує ці дії.
"Усіх терористів, які достатньо злі, щоб нападати на американців, цим попереджаю - ВИ ОТРИМАЄТЕ БІЛЬШЕ УДАРІВ, НІЖ КОЛИ-НЕБУДЬ РАНІШЕ, ЯКЩО НАПАДАТИМЕТЕ АБО ПОГРОЖУВАТИМЕТЕ США", - резюмував Трамп.
Нагадаємо
Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії для ліквідації бойовиків ІДІЛ, їхньої інфраструктури та озброєних позицій. Він уточнив, що це не початок війни – це оголошення помсти.
