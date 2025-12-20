Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных США
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что операция "Удар Ястреба" в Сирии является местью за убийство американских военнослужащих ИГИЛ. Он подчеркнул, что США наносят решительные удары по оплотам ИГИЛ.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военнослужащих США. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение американского лидера в соцсети Truth Social.
Из-за жестокого убийства ИГИЛ американских патриотов в Сирии… я объявляю, что Соединенные Штаты наносят очень серьезную месть, как я и обещал, ответственным за это террористам-убийцам. Мы наносим решительные удары по оплотам ИГИЛ в Сирии, месте, пропитанном кровью, которое имеет много проблем, но имеет светлое будущее, если ИГИЛ будет уничтожено
По его словам, правительство Сирии, возглавляемое человеком, который очень упорно работает над возвращением величия Сирии, полностью поддерживает эти действия.
"Всех террористов, которые достаточно злы, чтобы нападать на американцев, этим предупреждаю - ВЫ ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ УДАРОВ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЬШЕ, ЕСЛИ БУДЕТЕ НАПАДАТЬ ИЛИ УГРОЖАТЬ США", - резюмировал Трамп.
Напомним
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии для ликвидации боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и вооруженных позиций. Он уточнил, что это не начало войны – это объявление мести.
