Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных США

Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
23:26 • 7086 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
22:10 • 6268 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 15928 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 28233 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 25065 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 45052 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 34177 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18797 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 19253 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Украина: 20 декабря большинство регионов столкнутся с отключениями света19 декабря, 16:00 • 3504 просмотра
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины19 декабря, 16:27 • 12218 просмотра
Хаос РФ на Запорожском направлении: оккупанты штурмуют собственные позиции из-за некомпетентности командиров19 декабря, 16:44 • 4110 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 11828 просмотра
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине19 декабря, 17:27 • 9492 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 45049 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 31008 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 40128 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 35529 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 61243 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 11848 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 62532 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 44287 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 42266 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 48441 просмотра
Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных США

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Дональд Трамп заявил, что операция "Удар Ястреба" в Сирии является местью за убийство американских военнослужащих ИГИЛ. Он подчеркнул, что США наносят решительные удары по оплотам ИГИЛ.

Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военнослужащих США. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение американского лидера в соцсети Truth Social

Из-за жестокого убийства ИГИЛ американских патриотов в Сирии… я объявляю, что Соединенные Штаты наносят очень серьезную месть, как я и обещал, ответственным за это террористам-убийцам. Мы наносим решительные удары по оплотам ИГИЛ в Сирии, месте, пропитанном кровью, которое имеет много проблем, но имеет светлое будущее, если ИГИЛ будет уничтожено

- написал Трамп.

По его словам, правительство Сирии, возглавляемое человеком, который очень упорно работает над возвращением величия Сирии, полностью поддерживает эти действия.

"Всех террористов, которые достаточно злы, чтобы нападать на американцев, этим предупреждаю - ВЫ ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ УДАРОВ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЬШЕ, ЕСЛИ БУДЕТЕ НАПАДАТЬ ИЛИ УГРОЖАТЬ США", - резюмировал Трамп.

Напомним

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии для ликвидации боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и вооруженных позиций. Он уточнил, что это не начало войны – это объявление мести. 

В Сирии совершили нападение на американских военных и переводчика. Трамп пообещал серьезное возмездие "Исламскому государству"13.12.25, 20:55 • 6843 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Социальная сеть
Пит Хегсетх
Пентагон
Дональд Трамп
Сирия
Соединённые Штаты