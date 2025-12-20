Затримано агента рф, який намагався встановити відеопастки на автотрасах Дніпра для стеження за ЗСУ

Служба безпеки Україи затримала на Дніпропетровщині російського агента, який намагався встановити "відеопастки" на трасах для спостереження за колонами ЗСУ. Зловмисник, завербований спецслужбами рф, збирав дані про бронетехніку, блокпости та ключові мости, плануючи передавати інформацію ворогу через онлайн-трансляцію. Слідчі повідомили про підозру за держзраду, йому загрожує довічне ув’язнення. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще одного російського агента. Зловмисник відстежував кількість та види військової техніки Сил оборони, яка рухалась у напрямку передової.

Щоб полегшити собі завдання і збирати розвіддані приховано, фігурант намагався знайти покинутий гараж поблизу однієї з головних автомагістралей на виїзді з обласного центру. Там він збирався облаштувати "спостережний пункт" - йдеться у дописі.

За даними слідства, замовлення рф виконував завербований російськими спецслужбістами начальник зміни з охорони місцевого заводу. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування за обіцянку "швидкого підробітку" від окупантів, чоловік спочатку збирав координати блокпостів та ключових мостів, якими курсує українська бронетехніка через Дніпро. Для цього агент "подорожував" громадським транспортом по місту та його околицях, де приховано фіксував геолокації об’єктів, які ворог планував атакувати з повітря. Потім він отримав вказівку від куратора з рф: обладнати "засідку" з мінікамерою та онлайн-трансляцією поблизу міжрегіональної автотраси. За допомогою відеопристрою рашисти сподівалися відстежувати потоки військових колон та їхню чисельність під час планування бойових операцій рф - повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники СБУ зірвали ворожі плани, завчасно викрили агента та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, в якому він координував свої дії з куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Двоє інформаторів фсб, викритих на Хмельниччині у квітні 2024 року, засуджені до 12 та 10 років ув'язнення. Вони встановлювали приховані мінікамери біля оперативних аеродромів ЗСУ на заході України для відстеження бойової авіації.

