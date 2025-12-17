Коригував атаки рашистів по складах з боєприпасами і дронами: затримано "крота" рф у Силах оборони

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та затримано ще одного агента фсб у лавах Сил оборони України. Ним виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ, завербований спецслужбами рф, Про це ровідомляють ОГПУ і СБУ, пише УНН.

За даними слідства, військовослужбовець здійснював приховану розвідувальну діяльність на користь держави-агресора. Зокрема, він позначав на Google Maps місця розташування військових об’єктів та передавав ці дані представникам фсб - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рашисти використовували "крота" для наведення ракетно-дронових ударів по Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Також фсб сподівалась отримати від агента координати медичних складів та автопарків спецтранспорту Сил оборони, який постачає медпрепарати на передову.

Щоб виконати ці завдання, посадовець під виглядом робочих поїздок курсував по військових частинах та логістичних базах на півночі України.

В обмін на співпрацю ворог обіцяв грошову винагороду та "евакуацію" до родичів на територію рф.

За даними слідства, рашисти завербували посадовця через Телеграм-канали, де він агітував українців скласти зброю перед рф.

Під час обшуків у підозрюваного вилучено смартфон і ноутбук, за допомогою яких він підтримував зв’язок із куратором від фсб.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

