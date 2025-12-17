$42.180.06
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 7584 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 8598 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 21066 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 40712 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 34344 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 36086 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31030 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 28368 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28869 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
Коригував атаки рашистів по складах з боєприпасами і дронами: затримано "крота" рф у Силах оборони

Київ • УНН

 • 32 перегляди

СБУ затримала начальника медичного підрозділу ЗСУ, який передавав фсб дані про військові об'єкти. Він позначав місця розташування на Google Maps, що дозволяло окупантам завдавати ракетних ударів.

Коригував атаки рашистів по складах з боєприпасами і дронами: затримано "крота" рф у Силах оборони

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та затримано ще одного агента фсб у лавах Сил оборони України. Ним виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ, завербований спецслужбами рф, Про це ровідомляють ОГПУ і СБУ, пише УНН.

За даними слідства, військовослужбовець здійснював приховану розвідувальну діяльність на користь держави-агресора. Зокрема, він позначав на Google Maps місця розташування військових об’єктів та передавав ці дані представникам фсб

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рашисти використовували "крота" для наведення ракетно-дронових ударів по Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Також фсб сподівалась отримати від агента координати медичних складів та автопарків спецтранспорту Сил оборони, який постачає медпрепарати на передову.

Щоб виконати ці завдання, посадовець під виглядом робочих поїздок курсував по військових частинах та логістичних базах на півночі України.

В обмін на співпрацю ворог обіцяв грошову винагороду та "евакуацію" до родичів на територію рф.

За даними слідства, рашисти завербували посадовця через Телеграм-канали, де він агітував українців скласти зброю перед рф.

Під час обшуків у підозрюваного вилучено смартфон і ноутбук, за допомогою яких він підтримував зв’язок із куратором від фсб.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

агент рф отримав 10 років в'язниці за підпали об'єктів Укрзалізниці на Житомирщині16.12.25, 23:44 • 3516 переглядiв

Ольга Розгон

Україна