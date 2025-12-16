агент рф отримав 10 років в'язниці за підпали об'єктів Укрзалізниці на Житомирщині

На Житомирщині засудили російського агента, який на замовлення спецслужб рф підпалював об’єкти Укрзалізниці з метою порушення логістики. Чоловіка затримали після диверсій, визнали винним і засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це інформує Служба безпеки України (СБУ), передає УНН.

Як встановило розслідування, на замовлення ворога фігурант знищував релейні шафи сигнальних установок на магістральних лініях Укрзалізниці.

За допомогою диверсій рашисти сподівалися порушити логістику транспортування залізничних вантажів через північний регіон України - йдеться у дописі.

Зазначається, що завдання ворога виконував 35-річний контрактник, який самовільно залишив військову частину ЗСУ і переховувався у Бердичівському районі.

Намагаючись знайти "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, він потрапив у поле зору російських спецслужбістів. За обіцянку "швидкого підробітку" від рашистів, агент погодився здійснювати підпали критичної інфраструктури у прикордонній області - повідомили в СБУ.

Встановлено, що зловмисник спочатку відшукав релейну шафу та погодив її знищення з куратором.

Після цього агент придбав 1,5 літра бензину, а потім велосипедом прибув на "локацію" та підпалив залізничне електрообладнання - пише Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали його "по гарячих слідах" за місцем проживання, де він намагався сховатися від правосуддя.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон, на який фіксував свої злочини для "звіту" перед російським спецслужбістом.

За матеріалами СБУ агента визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб, який готувався вбити українського військовослужбовця за допомогою саморобної бомби в Чернігові. фсб створила фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств, щоб заманити військового на місце теракту.

