15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
16 грудня, 15:35
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія
16 грудня, 08:00
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
агент рф отримав 10 років в'язниці за підпали об'єктів Укрзалізниці на Житомирщині

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На Житомирщині засудили російського агента до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він підпалював об'єкти Укрзалізниці, щоб порушити логістику на замовлення спецслужб рф.

агент рф отримав 10 років в'язниці за підпали об'єктів Укрзалізниці на Житомирщині

На Житомирщині засудили російського агента, який на замовлення спецслужб рф підпалював об’єкти Укрзалізниці з метою порушення логістики. Чоловіка затримали після диверсій, визнали винним і засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це інформує Служба безпеки України (СБУ), передає УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, на замовлення ворога фігурант знищував релейні шафи сигнальних установок на магістральних лініях Укрзалізниці.

За допомогою диверсій рашисти сподівалися порушити логістику транспортування залізничних вантажів через північний регіон України

- йдеться у дописі.

Зазначається, що завдання ворога виконував 35-річний контрактник, який самовільно залишив військову частину ЗСУ і переховувався у Бердичівському районі.

Намагаючись знайти "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, він потрапив у поле зору російських спецслужбістів. За обіцянку "швидкого підробітку" від рашистів, агент погодився здійснювати підпали критичної інфраструктури у прикордонній області

- повідомили в СБУ.

Встановлено, що зловмисник спочатку відшукав релейну шафу та погодив її знищення з куратором.

Після цього агент придбав 1,5 літра бензину, а потім велосипедом прибув на "локацію" та підпалив залізничне електрообладнання

- пише Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали його "по гарячих слідах" за місцем проживання, де він намагався сховатися від правосуддя.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон, на який фіксував свої злочини для "звіту" перед російським спецслужбістом.

За матеріалами СБУ агента визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб, який готувався вбити українського військовослужбовця за допомогою саморобної бомби в Чернігові. фсб створила фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств, щоб заманити військового на місце теракту.

Віта Зеленецька

