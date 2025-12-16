агент РФ получил 10 лет тюрьмы за поджоги объектов Укрзализныци на Житомирщине

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 7938 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 15232 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 15617 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 19263 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 19332 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 23127 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 24620 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24152 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28919 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24296 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Популярные новости
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика16 декабря, 12:00 • 19194 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 32026 просмотра
В НАБУ не знают, сколько утечек информации допущено детективами - информация руководителя САП противоречит фактам16 декабря, 12:53 • 5180 просмотра
САП обжалует отмену приговора экс-следователям, уличенным во взяточничестве в 50 тысяч долларов16 декабря, 13:06 • 4438 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 17921 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 17981 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 32095 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 36383 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 76511 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 71305 просмотра
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 44843 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 61907 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 61784 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 65359 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 100103 просмотра
Техника
Социальная сеть
YouTube
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т

агент РФ получил 10 лет тюрьмы за поджоги объектов Укрзализныци на Житомирщине

Киев • УНН

 • 66 просмотра

На Житомирщине осудили российского агента на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он поджигал объекты Укрзализныци, чтобы нарушить логистику по заказу спецслужб РФ.

агент РФ получил 10 лет тюрьмы за поджоги объектов Укрзализныци на Житомирщине

В Житомирской области осудили российского агента, который по заказу спецслужб рф поджигал объекты Укрзализныци с целью нарушения логистики. Мужчину задержали после диверсий, признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом информирует Служба безопасности Украины (СБУ), передает УНН.

Подробности

Как установило расследование, по заказу врага фигурант уничтожал релейные шкафы сигнальных установок на магистральных линиях Укрзализныци.

С помощью диверсий рашисты надеялись нарушить логистику транспортировки железнодорожных грузов через северный регион Украины

- говорится в сообщении.

Отмечается, что задание врага выполнял 35-летний контрактник, который самовольно покинул воинскую часть ВСУ и скрывался в Бердичевском районе.

Пытаясь найти "легкие заработки" в Телеграм-каналах, он попал в поле зрения российских спецслужбистов. За обещание "быстрого подработка" от рашистов, агент согласился совершать поджоги критической инфраструктуры в приграничной области

- сообщили в СБУ.

Установлено, что злоумышленник сначала отыскал релейный шкаф и согласовал его уничтожение с куратором.

После этого агент приобрел 1,5 литра бензина, а затем на велосипеде прибыл на "локацию" и поджег железнодорожное электрооборудование

- пишет Служба безопасности Украины.

Правоохранители задержали его "по горячим следам" по месту жительства, где он пытался скрыться от правосудия.

Во время обыска у задержанного изъят смартфон, на который фиксировал свои преступления для "отчета" перед российским спецслужбистом.

По материалам СБУ агент признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который готовился убить украинского военнослужащего с помощью самодельной бомбы в Чернигове. фсб создала фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств, чтобы заманить военного на место теракта.

Руководила оккупационным "центром занятости": СБУ и полиция задержали коллаборантку в Донецкой области16.12.25, 14:57 • 2496 просмотров

Вита Зеленецкая

