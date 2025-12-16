агент РФ получил 10 лет тюрьмы за поджоги объектов Укрзализныци на Житомирщине

В Житомирской области осудили российского агента, который по заказу спецслужб рф поджигал объекты Укрзализныци с целью нарушения логистики. Мужчину задержали после диверсий, признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом информирует Служба безопасности Украины (СБУ), передает УНН.

Подробности

Как установило расследование, по заказу врага фигурант уничтожал релейные шкафы сигнальных установок на магистральных линиях Укрзализныци.

С помощью диверсий рашисты надеялись нарушить логистику транспортировки железнодорожных грузов через северный регион Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что задание врага выполнял 35-летний контрактник, который самовольно покинул воинскую часть ВСУ и скрывался в Бердичевском районе.

Пытаясь найти "легкие заработки" в Телеграм-каналах, он попал в поле зрения российских спецслужбистов. За обещание "быстрого подработка" от рашистов, агент согласился совершать поджоги критической инфраструктуры в приграничной области - сообщили в СБУ.

Установлено, что злоумышленник сначала отыскал релейный шкаф и согласовал его уничтожение с куратором.

После этого агент приобрел 1,5 литра бензина, а затем на велосипеде прибыл на "локацию" и поджег железнодорожное электрооборудование - пишет Служба безопасности Украины.

Правоохранители задержали его "по горячим следам" по месту жительства, где он пытался скрыться от правосудия.

Во время обыска у задержанного изъят смартфон, на который фиксировал свои преступления для "отчета" перед российским спецслужбистом.

По материалам СБУ агент признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

С учетом сотрудничества со следствием, суд назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который готовился убить украинского военнослужащего с помощью самодельной бомбы в Чернигове. фсб создала фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств, чтобы заманить военного на место теракта.

