Руководила оккупационным "центром занятости": СБУ и полиция задержали коллаборантку в Донецкой области

$42.250.05
49.650.19
ukenru
13:38 • 1840 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 10210 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 13906 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 16138 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 21785 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 20436 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21501 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29063 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21460 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19357 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
80%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 20056 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 26470 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 15101 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 14129 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 8186 просмотра
публикации
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 8268 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 14175 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 65163 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 60694 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 67231 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Майя Санду
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Германия
Нидерланды
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 39432 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 56511 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 56733 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 60498 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 95242 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дія (сервис)
Coca-Cola

Руководила оккупационным "центром занятости": СБУ и полиция задержали коллаборантку в Донецкой области

Киев • УНН

 • 176 просмотра

54-летняя жительница Донецка готовила тексты выступлений для местных гауляйтеров и организовывала массово-агитационные мероприятия в поддержку российских оккупантов.

Руководила оккупационным "центром занятости": СБУ и полиция задержали коллаборантку в Донецкой области

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали одну из руководительниц оккупационного "центра занятости" в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Женщину задержали в прифронтовой Дружковке. По данным следствия, туда она приехала с временно захваченной территории Донецкой области с целью навестить родственников.

Задержанной оказалась 54-летняя жительница Донецка, которая во время оккупации города начала работать на российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения россияне назначили ее на руководящую "должность" в оккупационной "администрации", а именно - в так называемый "медийный сектор центра занятости днр".

В ее обязанности входила подготовка текстов выступлений для местных гауляйтеров и их российских кураторов, создание материалов для "СМИ" в оккупированном Донецке и организация проведения в Донецке массово-агитационных мероприятий в поддержку кремлевского режима.

Также она регулярно выступала в прямых эфирах местных телеканалов, где призывала жителей региона вступать в учреждения российской оккупационной "администрации".

Задержанной предъявлено подозрение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества: сейчас она находится под стражей.

Напомним

Правоохранители задержали в Запорожье российского агента, который готовил покушение на ведущего специалиста местного завода оборонно-промышленного комплекса Украины.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Служба безопасности Украины
Украина
Донецк
Запорожье