Руководила оккупационным "центром занятости": СБУ и полиция задержали коллаборантку в Донецкой области

Национальная полиция и Служба безопасности Украины задержали одну из руководительниц оккупационного "центра занятости" в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

Женщину задержали в прифронтовой Дружковке. По данным следствия, туда она приехала с временно захваченной территории Донецкой области с целью навестить родственников.

Задержанной оказалась 54-летняя жительница Донецка, которая во время оккупации города начала работать на российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения россияне назначили ее на руководящую "должность" в оккупационной "администрации", а именно - в так называемый "медийный сектор центра занятости днр".

В ее обязанности входила подготовка текстов выступлений для местных гауляйтеров и их российских кураторов, создание материалов для "СМИ" в оккупированном Донецке и организация проведения в Донецке массово-агитационных мероприятий в поддержку кремлевского режима.

Также она регулярно выступала в прямых эфирах местных телеканалов, где призывала жителей региона вступать в учреждения российской оккупационной "администрации".

Задержанной предъявлено подозрение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества: сейчас она находится под стражей.

Напомним

