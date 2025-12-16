Керувала окупаційним "центром зайнятості": СБУ і поліція затримали колаборантку на Донеччині
Київ • УНН
54-річна жителька Донецька готувала тексти виступів для місцевих гауляйтерів та організовувала масово-агітаційні заходи в підтримку російських окупантів.
Національна поліція і Служба безпеки України затримали одну із керівниць окупаційного "центру зайнятості" на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Жінку затримали у прифронтовій Дружківці. За даними слідства, туди вона приїхала з тимчасово захопленої території Донецької області з метою провідати родичів.
Затриманою виявилась 54-річна жителька Донецька, яка під час окупації міста почала працювати на російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення росіяни призначили її на керівну "посаду" у окупаційній "адміністрації", а саме - у так званий "медійний сектор центру зайнятості днр".
В її обов’язки входило підготовка текстів виступів для місцевих гауляйтерів та їхніх російських кураторів, створення матеріалів для "змі" в окупованому Донецьку і організація проведення в Донецьку масово-агітаційних заходів на підтримку кремлівського режиму.
Також вона регулярно виступала в прямих ефірах місцевих телеканалів, де закликала мешканців регіону вступати до установ російської окупаційної "адміністрації".
Затриманій про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна: наразі вона перебуває під вартою.
Нагадаємо
Правоохоронці затримали у Запоріжжі російського агента, який готував замах на провідного спеціаліста місцевого заводу оборонно-промислового комплексу України.