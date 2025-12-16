Керувала окупаційним "центром зайнятості": СБУ і поліція затримали колаборантку на Донеччині

$42.250.05
49.650.19
ukenru
13:38 • 1224 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 9512 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 13493 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 15783 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 21470 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 20254 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 21388 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28999 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21419 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19330 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
80%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 19684 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 26037 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 14723 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 13474 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 6966 перегляди
Публікації
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 7292 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 13651 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 64880 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 60424 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 66968 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 39311 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 56387 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 56628 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 60394 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 95138 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дія (сервіс)
Coca-Cola

Керувала окупаційним "центром зайнятості": СБУ і поліція затримали колаборантку на Донеччині

Київ • УНН

 • 8 перегляди

54-річна жителька Донецька готувала тексти виступів для місцевих гауляйтерів та організовувала масово-агітаційні заходи в підтримку російських окупантів.

Керувала окупаційним "центром зайнятості": СБУ і поліція затримали колаборантку на Донеччині

Національна поліція і Служба безпеки України затримали одну із керівниць окупаційного "центру зайнятості" на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Жінку затримали у прифронтовій Дружківці. За даними слідства, туди вона приїхала з тимчасово захопленої території Донецької області з метою провідати родичів.

Затриманою виявилась 54-річна жителька Донецька, яка під час окупації міста почала працювати на російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення росіяни призначили її на керівну "посаду" у окупаційній "адміністрації", а саме - у так званий "медійний сектор центру зайнятості днр".

В її обов’язки входило підготовка текстів виступів для місцевих гауляйтерів та їхніх російських кураторів, створення матеріалів для "змі" в окупованому Донецьку і організація проведення в Донецьку масово-агітаційних заходів на підтримку кремлівського режиму.

Також вона регулярно виступала в прямих ефірах місцевих телеканалів, де закликала мешканців регіону вступати до установ російської окупаційної "адміністрації".

Затриманій про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна: наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали у Запоріжжі російського агента, який готував замах на провідного спеціаліста місцевого заводу оборонно-промислового комплексу України.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Війна в Україні
Національна поліція України
Донецька область
Служба безпеки України
Україна
Донецьк
Запоріжжя