Готував замах на провідного спеціаліста оборонного заводу у Запоріжжі: затримали агента рф

Служба безпеки та Національна поліція запобігли резонансному злочину у Запоріжжі. За результатами дій на випередження затримано агента рф, який готував замах на провідного спеціаліста місцевого заводу оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Фігурантом виявився 23-річний безробітний із Запоріжжя. У поле зору ворога він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Виконавши тестові завдання, рашисти доручили йому підготувати фізичну ліквідацію високопосадовця - йдеться у повідомленні.

За обіцянку "швидкого підробітку" агент приступив до збору даних про "замовлену" особу, графік його роботи та маршрути руху по місту.

Також агент організував "спостережний пост" навпроти контрольно-пропускного пункту промислового об’єкта для стеження за посадовцем.

Задокументовано, що агент рф відзняв відео, коли співробітник заводу виходив через КПП. Після цього зловмисник приховано йшов "по п’ятах" чоловіка, щоб відстежити його домашню адресу.

Після завершення розвідвилазки фігурант месенджером звітував про свою роботу кураторові з рф, додавши до повідомлення файли відеоспостереження.

Потім він чекав від російського спецслужбіста подальших вказівок щодо способів ліквідації українського інженера.

Одночасно з виконанням основного завдання агент відстежував локації Сил оборони у Запоріжжі, які рашисти планували атакувати керованими авіабомбами.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента, коли він проводив дорозвідку біля військового транспорту.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон, з якого він "доповідав" рашистам про підготовку до замаху.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

