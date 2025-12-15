$42.190.08
Ексклюзив
07:53 • 4038 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 5826 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 10517 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 18983 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 28785 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 26119 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 35829 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 38732 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 52313 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 77358 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
Готував замах на провідного спеціаліста оборонного заводу у Запоріжжі: затримали агента рф

Київ • УНН

 • 12 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали 23-річного безробітного, який готував замах на провідного спеціаліста оборонного заводу в Запоріжжі. Агент рф збирав дані про посадовця та відстежував локації Сил оборони для авіаударів.

Готував замах на провідного спеціаліста оборонного заводу у Запоріжжі: затримали агента рф

Служба безпеки та Національна поліція запобігли резонансному злочину у Запоріжжі. За результатами дій на випередження затримано агента рф, який готував замах на провідного спеціаліста місцевого заводу оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Фігурантом виявився 23-річний безробітний із Запоріжжя. У поле зору ворога він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Виконавши тестові завдання, рашисти доручили йому підготувати фізичну ліквідацію високопосадовця

- йдеться у повідомленні.

За обіцянку "швидкого підробітку" агент приступив до збору даних про "замовлену" особу, графік його роботи та маршрути руху по місту.

Також агент організував "спостережний пост" навпроти контрольно-пропускного пункту промислового об’єкта для стеження за посадовцем.

Задокументовано, що агент рф відзняв відео, коли співробітник заводу виходив через КПП. Після цього зловмисник приховано йшов "по п’ятах" чоловіка, щоб відстежити його домашню адресу.

Після завершення розвідвилазки фігурант месенджером звітував про свою роботу кураторові з рф, додавши до повідомлення файли відеоспостереження.

Потім він чекав від російського спецслужбіста подальших вказівок щодо способів ліквідації українського інженера.

Одночасно з виконанням основного завдання агент відстежував локації Сил оборони у Запоріжжі, які рашисти планували атакувати керованими авіабомбами.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента, коли він проводив дорозвідку біля військового транспорту.

Під час обшуку в нього вилучено смартфон, з якого він "доповідав" рашистам про підготовку до замаху.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Трьох поплічників ворога затримали за теракт у Києві, що призвів до загибелі нацгвардійця12.12.25, 12:17 • 3078 переглядiв

Ольга Розгон

