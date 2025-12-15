Готовил покушение на ведущего специалиста оборонного завода в Запорожье: задержали агента рф

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили резонансное преступление в Запорожье. По результатам упреждающих действий задержан агент РФ, который готовил покушение на ведущего специалиста местного завода оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Фигурантом оказался 23-летний безработный из Запорожья. В поле зрения врага он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Выполнив тестовые задания, рашисты поручили ему подготовить физическую ликвидацию высокопоставленного чиновника - говорится в сообщении.

За обещание "быстрого заработка" агент приступил к сбору данных о "заказанном" лице, графике его работы и маршрутах движения по городу.

Также агент организовал "наблюдательный пост" напротив контрольно-пропускного пункта промышленного объекта для слежки за должностным лицом.

Задокументировано, что агент РФ снял видео, когда сотрудник завода выходил через КПП. После этого злоумышленник скрытно шел "по пятам" мужчины, чтобы отследить его домашний адрес.

После завершения разведывательной вылазки фигурант мессенджером отчитался о своей работе куратору из РФ, добавив к сообщению файлы видеонаблюдения.

Затем он ждал от российского спецслужбиста дальнейших указаний относительно способов ликвидации украинского инженера.

Одновременно с выполнением основного задания агент отслеживал локации Сил обороны в Запорожье, которые рашисты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали агента, когда он проводил доразведку возле военного транспорта.

Во время обыска у него изъят смартфон, с которого он "докладывал" рашистам о подготовке к покушению.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

