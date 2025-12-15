$42.190.08
Эксклюзив
07:53 • 4762 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 7346 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 11226 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 19671 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 29438 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 26505 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 36236 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 38874 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 52460 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 77523 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
Готовил покушение на ведущего специалиста оборонного завода в Запорожье: задержали агента рф

Киев • УНН

 • 584 просмотра

СБУ и Нацполиция задержали 23-летнего безработного, который готовил покушение на ведущего специалиста оборонного завода в Запорожье. Агент рф собирал данные о должностном лице и отслеживал локации Сил обороны для авиаударов.

Готовил покушение на ведущего специалиста оборонного завода в Запорожье: задержали агента рф

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили резонансное преступление в Запорожье. По результатам упреждающих действий задержан агент РФ, который готовил покушение на ведущего специалиста местного завода оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Фигурантом оказался 23-летний безработный из Запорожья. В поле зрения врага он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Выполнив тестовые задания, рашисты поручили ему подготовить физическую ликвидацию высокопоставленного чиновника

- говорится в сообщении.

За обещание "быстрого заработка" агент приступил к сбору данных о "заказанном" лице, графике его работы и маршрутах движения по городу.

Также агент организовал "наблюдательный пост" напротив контрольно-пропускного пункта промышленного объекта для слежки за должностным лицом.

Задокументировано, что агент РФ снял видео, когда сотрудник завода выходил через КПП. После этого злоумышленник скрытно шел "по пятам" мужчины, чтобы отследить его домашний адрес.

После завершения разведывательной вылазки фигурант мессенджером отчитался о своей работе куратору из РФ, добавив к сообщению файлы видеонаблюдения.

Затем он ждал от российского спецслужбиста дальнейших указаний относительно способов ликвидации украинского инженера.

Одновременно с выполнением основного задания агент отслеживал локации Сил обороны в Запорожье, которые рашисты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали агента, когда он проводил доразведку возле военного транспорта.

Во время обыска у него изъят смартфон, с которого он "докладывал" рашистам о подготовке к покушению.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ольга Розгон

