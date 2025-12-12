$42.270.01
Эксклюзив
10:23 • 1198 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 10792 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 20197 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 32804 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 42664 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 36164 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35299 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 51945 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22242 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 22068 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Трое пособников врага задержаны за теракт в Киеве, приведший к гибели нацгвардейца

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Трое мужчин задержаны за теракт в Дарницком районе Киева, произошедший 11 декабря. Они действовали по заданию российских спецслужб, что привело к гибели одного нацгвардейца и травмированию других.

Трое пособников врага задержаны за теракт в Киеве, приведший к гибели нацгвардейца

Троих мужчин задержали за совершение теракта в Дарницком районе Киева, им готовится сообщение о подозрении, сообщили в Киевской городской прокуратуре, СБУ и Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

... разоблачили троих мужчин, совершивших двойной террористический акт в Киеве 11 декабря. Задержание произошло по "горячим следам" в течение 6 часов после совершения взрывов. По материалам дела, фигуранты действовали по заданию российских спецслужб. Все трое задержанных - граждане Украины, уроженцы Одесской и Донецкой областей в возрасте 23, 27 и 25 лет

- сообщили в СБУ.

Детали

Как указали в СБУ, "как установило расследование, в Киеве они работали разнорабочими на стройке и одновременно искали "легкие заработки" в телеграм-каналах, где их и завербовал враг".

По данным прокуратуры, "установлено, что один из задержанных через Телеграм получил заказ на изготовление и установку взрывного устройства за 1 тыс. долларов США". Заказчик, как указано, также предоставил инструкции по его изготовлению и деньги на приобретение всех необходимых компонентов.

"Согласившись на выполнение такого задания, молодой человек привлек к его выполнению двух знакомых. Приобретя все компоненты и получив необходимые инструкции, на арендованной квартире сообщники изготовили взрывные устройства и установили их в Дарницком районе на территории, которую патрулируют бойцы Национальной гвардии Украины. В дальнейшем их дистанционно подорвали", - сообщили в прокуратуре.

После изготовления взрывчатки фигуранты "разместили ее по координатам, которые им дал куратор. А для трансляции и координации взрыва рашисты установили вблизи места теракта мобильные телефоны, которые в режиме онлайн передавали видео врагу. Оба взрыва произошли на промзоне, которую патрулировали сотрудники Нацгвардии", добавили в СБУ.

В результате первого взрыва погиб один нацгвардеец, а его коллега и охранник получили травмы. В результате второго взрыва пострадали двое сотрудников полиции, прибывшие на вызов после первого взрыва.

Взрыв в Дарницком районе Киева: погиб нацгвардеец и еще двое правоохранителей пострадали11.12.25, 19:26 • 5410 просмотров

Как сообщили в Нацполиции, "полицейские и сотрудники СБУ при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали фигурантов в арендованной квартире в столице и изъяли вещественные доказательства, указывающие на их причастность к совершению преступления".

Сейчас задержанным - молодым людям 23, 25 и 27 лет - готовится сообщение о подозрении в совершении террористического акта, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Юлия Шрамко

