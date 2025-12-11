Взрыв в Дарницком районе Киева: погиб нацгвардеец и еще двое правоохранителей пострадали

$42.280.10
17:00 • 1268 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 9004 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 12967 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 17826 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 14666 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 17545 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 15517 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16118 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16561 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 37786 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Популярные новости
рф ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго11 декабря, 08:24 • 5672 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 18371 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 17539 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 30410 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 16770 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 17826 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 30546 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 37786 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 49329 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 50520 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 17630 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 26955 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 32529 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 28427 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 37167 просмотра
Взрыв в Дарницком районе Киева: погиб нацгвардеец и еще двое правоохранителей пострадали

Киев • УНН

 • 6 просмотра

СБУ расследует взрывы в Дарницком районе Киева как теракт, повлекший гибель человека. В результате двух взрывов погиб нацгвардеец, еще двое правоохранителей и охранник пострадали.

Взрыв в Дарницком районе Киева: погиб нацгвардеец и еще двое правоохранителей пострадали

Взрывы в Дарницком районе Киева расследуются как теракт. Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию, в результате чего один из них погиб, а второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, прибывшие по вызову. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начали досудебное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе Киева. Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно как террористический акт, повлекший гибель человека

- говорится в сообщении.

Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали.

Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, прибывшие по вызову. Пострадали двое сотрудников полиции.

В настоящее время известно, что взорвалось самодельное взрывное устройство.

Напомним

В Дарницком районе Киева, предварительно, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.

