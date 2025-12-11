Взрыв в Дарницком районе Киева: погиб нацгвардеец и еще двое правоохранителей пострадали

Взрывы в Дарницком районе Киева расследуются как теракт. Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию, в результате чего один из них погиб, а второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, прибывшие по вызову. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начали досудебное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе Киева. Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно как террористический акт, повлекший гибель человека - говорится в сообщении.

Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев патрулировали территорию, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали.

Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, прибывшие по вызову. Пострадали двое сотрудников полиции.

В настоящее время известно, что взорвалось самодельное взрывное устройство.

Напомним

В Дарницком районе Киева, предварительно, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.