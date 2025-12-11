Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць та ще двоє правоохоронців постраждали

Вибухи у Дарницькому районі Києва розслідують як теракт. Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув, а другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

Слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів у Дарницькому районі Києва. Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини - йдеться в повідомленні.

Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції.

На цей час відомо, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо

У Дарницькому районі Києва, попередньо, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована.