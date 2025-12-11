Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць та ще двоє правоохоронців постраждали

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:00 • 1336 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 9210 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 13072 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 17985 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 14738 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 17573 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 15537 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16128 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16564 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 37857 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.6м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф вдарила по енергетиці в двох областях, графіки цілодобово, але подекуди їх уже скоротили - Міненерго11 грудня, 08:24 • 5672 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 18371 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 17538 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 30408 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 16769 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 17997 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 30692 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 37863 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 49400 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 50591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 17726 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 26974 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 32546 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 28437 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 37179 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
МіГ-29
The Guardian
Time (журнал)

Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць та ще двоє правоохоронців постраждали

Київ • УНН

 • 24 перегляди

СБУ розслідує вибухи у Дарницькому районі Києва як теракт, що призвів до загибелі людини. Внаслідок двох вибухів загинув нацгвардієць, ще двоє правоохоронців та охоронець постраждали.

Вибух у Дарницькому районі Києва: загинув нацгвардієць та ще двоє правоохоронців постраждали

Вибухи у Дарницькому районі Києва розслідують як теракт. Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув, а другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

Слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом двох вибухів у Дарницькому районі Києва. Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини

- йдеться в повідомленні.

Відомо, що перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув. Ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали.

Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик. Постраждали двоє працівників поліції.

На цей час відомо, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо

У Дарницькому районі Києва, попередньо, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Війна в Україні
Дарниця (фармацевтична компанія)
Національна поліція України
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Київ