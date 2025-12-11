У Дарницькому районі столиці стався вибух: загинула одна людина та ще одна була травмована

$42.280.10
Ексклюзив
13:44 • 172 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 4326 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 10544 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 11005 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 12607 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 14716 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 30769 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 21119 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
11 грудня, 07:38 • 21450 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28807 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo11 грудня, 04:03 • 32182 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 11694 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 8548 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 18312 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 10171 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 172 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 18483 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 30769 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 43350 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 44632 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 8746 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 23898 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 29602 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 25639 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 34072 перегляди
У Дарницькому районі столиці стався вибух: загинула одна людина та ще одна була травмована

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У столичному Дарницькому районі стався вибух, попередньо, внаслідок детонації невідомого пристрою. Одна людина загинула, ще одна отримала травми.

У Дарницькому районі столиці стався вибух: загинула одна людина та ще одна була травмована

У Дарницькому районі Києва, попередньо, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Деталі

Поліція встановлює обставини вибуху у Дарницькому районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована

- йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події зʼясовуються.

Нагадаємо

Поліція Львівщини кваліфікувала влучання дрона у будинок в селі Сокільники як закінчений замах на умисне вбивство. Подія сталася 11 грудня близько 04:00, ніхто не постраждав, але пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень.

Павло Башинський

