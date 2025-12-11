У Дарницькому районі столиці стався вибух: загинула одна людина та ще одна була травмована
Київ • УНН
У столичному Дарницькому районі стався вибух, попередньо, внаслідок детонації невідомого пристрою. Одна людина загинула, ще одна отримала травми.
У Дарницькому районі Києва, попередньо, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.
Деталі
Поліція встановлює обставини вибуху у Дарницькому районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована
На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Всі обставини події зʼясовуються.
