У Дарницькому районі столиці стався вибух: загинула одна людина та ще одна була травмована

У Дарницькому районі Києва, попередньо, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Поліція встановлює обставини вибуху у Дарницькому районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована