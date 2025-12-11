В Дарницком районе столицы произошел взрыв: погиб один человек и еще один был травмирован
Киев • УНН
В столичном Дарницком районе произошел взрыв, предварительно, в результате детонации неизвестного устройства. Один человек погиб, еще один получил травмы.
В Дарницком районе Киева, предварительно, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Детали
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован
На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним
Полиция Львовщины квалифицировала попадание дрона в дом в селе Сокольники как законченное покушение на умышленное убийство. Происшествие произошло 11 декабря около 04:00, никто не пострадал, но повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений.