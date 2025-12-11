В Дарницком районе столицы произошел взрыв: погиб один человек и еще один был травмирован

В Дарницком районе Киева, предварительно, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован