В Дарницком районе столицы произошел взрыв: погиб один человек и еще один был травмирован

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
13:44 • 1246 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11:59 • 11119 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 11552 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 13089 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 15031 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 31363 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21244 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
11 декабря, 07:38 • 21516 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 28853 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 43005 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Графики отключений электроэнергии
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 32724 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 12219 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 9680 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 19276 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 10652 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 43793 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 45081 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 9694 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 24129 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 29834 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 25863 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 34315 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Дипломатка

В Дарницком районе столицы произошел взрыв: погиб один человек и еще один был травмирован

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В столичном Дарницком районе произошел взрыв, предварительно, в результате детонации неизвестного устройства. Один человек погиб, еще один получил травмы.

В Дарницком районе столицы произошел взрыв: погиб один человек и еще один был травмирован

В Дарницком районе Киева, предварительно, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Детали

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован

- говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним

Полиция Львовщины квалифицировала попадание дрона в дом в селе Сокольники как законченное покушение на умышленное убийство. Происшествие произошло 11 декабря около 04:00, никто не пострадал, но повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Село
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Львовская область