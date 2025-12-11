$42.280.10
Ексклюзив
08:43 • 1096 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 4278 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 8496 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 19028 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 34260 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 33025 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 34014 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 29853 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 27441 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 34304 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 1098 перегляди
Влучання дрона у будинок під Львовом кваліфікували як замах на вбивство - поліція

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Поліція Львівщини кваліфікувала влучання дрона у будинок в селі Сокільники як закінчений замах на умисне вбивство. Подія сталася 11 грудня близько 04:00, ніхто не постраждав, але пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень.

Влучання дрона у будинок під Львовом кваліфікували як замах на вбивство - поліція

Влучання дрона у будинок під Львовом кваліфікували як "закінчений замах на умисне вбивство", повідомили у четвер у ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України

- повідомили у поліції.

Деталі

Поліція Львівщини працює на місці влучання дрона в будинок. Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції сьогодні, 11 грудня, близько 04:00.

"Ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку", - ідеться у повідомленні.

На місці, як вказано, працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті ККУ за цим фактом - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Під Львовом уночі стався вибух у будинку: поліція повідомила про влучання дрона11.12.25, 08:53 • 1794 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Війна в Україні
Національна поліція України
Львівська область
Україна