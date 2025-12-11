Влучання дрона у будинок під Львовом кваліфікували як замах на вбивство - поліція
Київ • УНН
Поліція Львівщини кваліфікувала влучання дрона у будинок в селі Сокільники як закінчений замах на умисне вбивство. Подія сталася 11 грудня близько 04:00, ніхто не постраждав, але пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень.
Влучання дрона у будинок під Львовом кваліфікували як "закінчений замах на умисне вбивство", повідомили у четвер у ГУНП у Львівській області, пише УНН.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України
Деталі
Поліція Львівщини працює на місці влучання дрона в будинок. Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції сьогодні, 11 грудня, близько 04:00.
"Ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку", - ідеться у повідомленні.
На місці, як вказано, працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті ККУ за цим фактом - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
