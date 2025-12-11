Під Львовом уночі стався вибух у будинку: поліція повідомила про влучання дрона

$42.180.11
10 грудня, 21:59 • 14292 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 29287 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 28841 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 30926 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 27874 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 25732 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 31985 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 22003 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 21031 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 35211 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
кремль заманює росіян на війну проти України кредитними канікулами - ЦПД11 грудня, 00:08 • 4702 перегляди
На Закарпатті горів монастир московського патріархату: що відомоPhoto01:49 • 11813 перегляди
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні02:22 • 7190 перегляди
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобильської катастрофи: проти проголосували росія та США02:57 • 15665 перегляди
У російському великому новгороді атаковано великий хімічний завод: що відомоVideo04:03 • 11627 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 23401 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 24983 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 31299 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 35211 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 38966 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Лавров Сергій Вікторович
Василь Ломаченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Ірландія
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 14918 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 20509 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 17240 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 24909 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 34920 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)
WhatsApp

Під Львовом уночі стався вибух у будинку: поліція повідомила про влучання дрона

Київ • УНН

 • 946 перегляди

О 04:00 ранку поліція отримала повідомлення про вибух у приватному будинку в селі Сокільники. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень.

Під Львовом уночі стався вибух у будинку: поліція повідомила про влучання дрона

Під Львовом уночі стався вибух у будинку, виявлено влучання дрона, поліція встановлює деталі, повідомили у ГУНП у Львівській області у четвер, пише УНН.

Поліція Львівщини працює на місці влучання дрона по будинку. Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00

- повідомили у поліції.

Вказано, що ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

"На місці працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються", - ідеться у повідомленні.

Додамо, за повідомленнями з Львівської ОВА, уночі повітряної тривоги в області не було, востаннє вона була у ніч на 7 грудня.

росія знову атакувала енергетику на Одещині дронами: показали наслідки11.12.25, 08:34 • 926 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Повітряна тривога
Війна в Україні
Львівська область