Під Львовом уночі стався вибух у будинку: поліція повідомила про влучання дрона
Київ • УНН
О 04:00 ранку поліція отримала повідомлення про вибух у приватному будинку в селі Сокільники. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень.
Під Львовом уночі стався вибух у будинку, виявлено влучання дрона, поліція встановлює деталі, повідомили у ГУНП у Львівській області у четвер, пише УНН.
Поліція Львівщини працює на місці влучання дрона по будинку. Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00
Вказано, що ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.
"На місці працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються", - ідеться у повідомленні.
Додамо, за повідомленнями з Львівської ОВА, уночі повітряної тривоги в області не було, востаннє вона була у ніч на 7 грудня.
