Под Львовом ночью произошел взрыв в доме: полиция сообщила о попадании дрона
Киев • УНН
В 04:00 утра полиция получила сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники. В результате инцидента никто не пострадал, но повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений.
Под Львовом ночью произошел взрыв в доме, обнаружено попадание дрона, полиция устанавливает детали, сообщили в ГУНП во Львовской области в четверг, пишет УНН.
Полиция Львовщины работает на месте попадания дрона по дому. Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию около 04:00
Указано, что никто не пострадал. Повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений дома.
"На месте работают все профильные службы. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Добавим, по сообщениям Львовской ОВА, ночью воздушной тревоги в области не было, последний раз она была в ночь на 7 декабря.
