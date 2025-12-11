россия снова атаковала энергетику в Одесской области дронами: показали последствия

$42.180.11
49.220.12
ukenru
10 декабря, 21:59 • 14307 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 29318 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 28869 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 30952 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 27892 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 25740 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 32000 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 22008 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 21033 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 18547 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
100%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД11 декабря, 00:08 • 4702 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto01:49 • 11813 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине02:22 • 7190 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США02:57 • 15665 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo04:03 • 11627 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 23415 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 24996 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 31311 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 38979 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 44489 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Лавров Сергей Викторович
Василий Ломаченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 14922 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 20513 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 17244 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 24912 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 34923 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
ЗРК Бук
WhatsApp

россия снова атаковала энергетику в Одесской области дронами: показали последствия

Киев • УНН

 • 936 просмотра

В результате вражеской атаки в Одесской области вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые ликвидированы. Повреждены два частных дома и админздание, жертв нет.

россия снова атаковала энергетику в Одесской области дронами: показали последствия

россия в очередной раз атаковала ударными дронами энергетику в Одесской области, сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Одесская область ночью пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона. Большинство воздушных целей поражения врага ликвидировано силами ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики

- написал Кипер в соцсетях.

По данным ГСЧС, "в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые сейчас ликвидированы".

Повреждения, как указано, получили также два частных дома поблизости, выбиты остекление и двери админздания. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

К ликвидации пожара привлекался пожарный поезд Укрзализныци, более 50 пожарных и 13 единиц техники.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесская область
Украинская железная дорога