россия снова атаковала энергетику в Одесской области дронами: показали последствия
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в Одесской области вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые ликвидированы. Повреждены два частных дома и админздание, жертв нет.
россия в очередной раз атаковала ударными дронами энергетику в Одесской области, сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Одесская область ночью пережила очередную вражескую атаку ударных БПЛА, направленную на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона. Большинство воздушных целей поражения врага ликвидировано силами ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики
По данным ГСЧС, "в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры, которые сейчас ликвидированы".
Повреждения, как указано, получили также два частных дома поблизости, выбиты остекление и двери админздания. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекался пожарный поезд Укрзализныци, более 50 пожарных и 13 единиц техники.