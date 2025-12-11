$42.180.11
10 грудня, 21:59 • 14420 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 29542 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 29064 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 31145 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 28048 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 25856 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 32158 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 22036 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 21050 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 35346 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Теги
Автори
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)
WhatsApp

росія знову атакувала енергетику на Одещині дронами: показали наслідки

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Одещині спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури, які ліквідовано. Пошкоджено два приватні будинки та адмінбудівлю, жертв немає.

росія знову атакувала енергетику на Одещині дронами: показали наслідки

росія вчергове атакувала ударними дронами енергетику в Одеській області, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та в ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

Одещина вночі пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону. Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики

- написав Кіпер у соцмережах.

За даними ДСНС, "внаслідок влучань спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури, які наразі ліквідовані".

Ушкоджень, як вказано, зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

До ліквідації пожежі залучався пожежний потяг Укрзалізниці, понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеська область
Українська залізниця