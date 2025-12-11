росія знову атакувала енергетику на Одещині дронами: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Одещині спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури, які ліквідовано. Пошкоджено два приватні будинки та адмінбудівлю, жертв немає.
росія вчергове атакувала ударними дронами енергетику в Одеській області, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та в ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
Одещина вночі пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону. Більшість повітряних цілей ураження ворога ліквідовано силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики
За даними ДСНС, "внаслідок влучань спалахнули пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури, які наразі ліквідовані".
Ушкоджень, як вказано, зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
До ліквідації пожежі залучався пожежний потяг Укрзалізниці, понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки.