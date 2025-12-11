Попадание дрона в дом под Львовом квалифицировали как покушение на убийство - полиция
Киев • УНН
Полиция Львовской области квалифицировала попадание дрона в дом в селе Сокольники как законченное покушение на умышленное убийство. Происшествие произошло 11 декабря около 04:00, никто не пострадал, но повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений.
Попадание дрона в дом под Львовом квалифицировали как "оконченное покушение на умышленное убийство", сообщили в четверг в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Оконченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины
Детали
Полиция Львовщины работает на месте попадания дрона в дом. Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию сегодня, 11 декабря, около 04:00.
"Никто не пострадал. Повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений дома", - говорится в сообщении.
На месте, как указано, работают все профильные службы. Детали происшествия устанавливаются.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи УКУ по данному факту - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
