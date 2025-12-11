$42.280.10
Эксклюзив
08:43 • 6120 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 8748 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 11439 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 21151 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 36226 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 34044 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 34940 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30213 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 28018 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 35177 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзивы
Попадание дрона в дом под Львовом квалифицировали как покушение на убийство - полиция

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

Полиция Львовской области квалифицировала попадание дрона в дом в селе Сокольники как законченное покушение на умышленное убийство. Происшествие произошло 11 декабря около 04:00, никто не пострадал, но повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений.

Попадание дрона в дом под Львовом квалифицировали как покушение на убийство - полиция

Попадание дрона в дом под Львовом квалифицировали как "оконченное покушение на умышленное убийство", сообщили в четверг в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Оконченное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

- сообщили в полиции.

Детали

Полиция Львовщины работает на месте попадания дрона в дом. Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию сегодня, 11 декабря, около 04:00.

"Никто не пострадал. Повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений дома", - говорится в сообщении.

На месте, как указано, работают все профильные службы. Детали происшествия устанавливаются.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи УКУ по данному факту - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Под Львовом ночью произошел взрыв в доме: полиция сообщила о попадании дрона11.12.25, 08:53 • 2122 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Львовская область
Украина