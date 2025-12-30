$42.060.13
04:26 • 1934 перегляди
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Допомагала росіянам атакувати Покровськ: 15 років в'язниці отримала жителька Донеччини

Київ • УНН

 • 78 перегляди

СБУ засудила 49-річну жінку до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Вона коригувала російські ракети на пункти базування Сил оборони на Донеччині.

Допомагала росіянам атакувати Покровськ: 15 років в'язниці отримала жителька Донеччини

Жительку Донецької області засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Жінка коригувала ворожий вогонь по пунктах базування Сил оборони. Про це інформує Служба безпеки України (СБУ), передає УНН.

Деталі

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна коригувальниця ворожого вогню по Донеччині. Зловмисниця входила до складу агентурної групи фсб, яку нейтралізували у вересні 2022 року в Краматорську та Покровську.

Наразі тюремний вирок отримала 49-річна місцева безробітна, яка наводила російські ракети на пункти базування Сил оборони у фронтовому регіоні

- йдеться у дописі Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, жінка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через знайомих, які після повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

Завербована дистанційно агентка окремо від інших учасників ворожого осередку та під час поїздок по місцевості фіксувала локації українських військ. Зібрані відомості жінка месенджером у вигляді голосових та графічних повідомлень передавала кураторові від фсб, який координував розвідувально-підривну діяльність всієї групи

- повідомили у СБУ.

Зазначається, що під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами її контактів з російським спецслужбістом, якому "зливала" геолокації ЗСУ.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки агентку визнано винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо

СБУ затримала у Києві агента, що працював на російські та білоруські спецслужби, коригуючи атаки на енергооб'єкти столиці та шпигуючи за Силами оборони. Зловмисник, завербований через Telegram, готувався до втечі з України, але був затриманий та перебуває під вартою.

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Обшук
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Луганська область
Дніпропетровська область
Служба безпеки України
Україна
Краматорськ