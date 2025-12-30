Допомагала росіянам атакувати Покровськ: 15 років в'язниці отримала жителька Донеччини

Жительку Донецької області засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Жінка коригувала ворожий вогонь по пунктах базування Сил оборони. Про це інформує Служба безпеки України (СБУ), передає УНН.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна коригувальниця ворожого вогню по Донеччині. Зловмисниця входила до складу агентурної групи фсб, яку нейтралізували у вересні 2022 року в Краматорську та Покровську.

Як встановило розслідування, жінка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через знайомих, які після повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

Завербована дистанційно агентка окремо від інших учасників ворожого осередку та під час поїздок по місцевості фіксувала локації українських військ. Зібрані відомості жінка месенджером у вигляді голосових та графічних повідомлень передавала кураторові від фсб, який координував розвідувально-підривну діяльність всієї групи