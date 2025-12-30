Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины
Киев • УНН
СБУ приговорила 49-летнюю женщину к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену. Она корректировала российские ракеты на пункты базирования Сил обороны в Донецкой области.
Жительницу Донецкой области приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Женщина корректировала вражеский огонь по пунктам базирования Сил обороны. Об этом информирует Служба безопасности Украины (СБУ), передает УНН.
Детали
По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила еще одна корректировщица вражеского огня по Донетчине. Злоумышленница входила в состав агентурной группы ФСБ, которую нейтрализовали в сентябре 2022 года в Краматорске и Покровске.
Сейчас тюремный приговор получила 49-летняя местная безработная, которая наводила российские ракеты на пункты базирования Сил обороны во фронтовом регионе
Как установило расследование, женщина попала в поле зрения российских спецслужбистов через знакомых, которые после полномасштабного вторжения выехали за границу.
Завербованная дистанционно агентка отдельно от других участников вражеской ячейки и во время поездок по местности фиксировала локации украинских войск. Собранные сведения женщина мессенджером в виде голосовых и графических сообщений передавала куратору от ФСБ, который координировал разведывательно-подрывную деятельность всей группы
Отмечается, что во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами ее контактов с российским спецслужбистом, которому "сливала" геолокации ВСУ.
По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности агентка признана виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Напомним
СБУ задержала в Киеве агента, работавшего на российские и белорусские спецслужбы, корректируя атаки на энергообъекты столицы и шпионя за Силами обороны. Злоумышленник, завербованный через Telegram, готовился к бегству из Украины, но был задержан и находится под стражей.
Корректировал атаки рашистов по складам с боеприпасами и дронами: задержан "крот" рф в Силах обороны17.12.25, 10:25 • 3871 просмотр