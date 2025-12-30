Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины

$42.060.13
49.560.13
ukru
04:26 • 1934 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 6148 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
01:10 • 10963 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 18181 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 21417 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 18202 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 20226 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 21293 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 19431 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 22526 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.7м/с
74%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США "надерут задницу" Ирану, если он попытается перевооружиться - Трамп29 декабря, 19:57 • 3240 просмотра
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство: детали29 декабря, 20:20 • 8640 просмотра
В Вышгороде установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов - ГСЧСPhoto29 декабря, 21:26 • 7124 просмотра
Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ29 декабря, 23:30 • 4646 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины01:50 • 13388 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 32227 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 33371 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 40349 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 153536 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 195403 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Израиль
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 17490 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 30570 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 39977 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 50473 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 153536 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Отопление

Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины

Киев • УНН

 • 78 просмотра

СБУ приговорила 49-летнюю женщину к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену. Она корректировала российские ракеты на пункты базирования Сил обороны в Донецкой области.

Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины

Жительницу Донецкой области приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Женщина корректировала вражеский огонь по пунктам базирования Сил обороны. Об этом информирует Служба безопасности Украины (СБУ), передает УНН.

Детали

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила еще одна корректировщица вражеского огня по Донетчине. Злоумышленница входила в состав агентурной группы ФСБ, которую нейтрализовали в сентябре 2022 года в Краматорске и Покровске.

Сейчас тюремный приговор получила 49-летняя местная безработная, которая наводила российские ракеты на пункты базирования Сил обороны во фронтовом регионе

- говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Как установило расследование, женщина попала в поле зрения российских спецслужбистов через знакомых, которые после полномасштабного вторжения выехали за границу.

Завербованная дистанционно агентка отдельно от других участников вражеской ячейки и во время поездок по местности фиксировала локации украинских войск. Собранные сведения женщина мессенджером в виде голосовых и графических сообщений передавала куратору от ФСБ, который координировал разведывательно-подрывную деятельность всей группы

- сообщили в СБУ.

Отмечается, что во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами ее контактов с российским спецслужбистом, которому "сливала" геолокации ВСУ.

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности агентка признана виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним

СБУ задержала в Киеве агента, работавшего на российские и белорусские спецслужбы, корректируя атаки на энергообъекты столицы и шпионя за Силами обороны. Злоумышленник, завербованный через Telegram, готовился к бегству из Украины, но был задержан и находится под стражей.

Корректировал атаки рашистов по складам с боеприпасами и дронами: задержан "крот" рф в Силах обороны17.12.25, 10:25 • 3871 просмотр

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Обыск
Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Луганская область
Днепропетровская область
Служба безопасности Украины
Украина
Краматорск