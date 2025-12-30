Помогала россиянам атаковать Покровск: 15 лет тюрьмы получила жительница Донетчины

Жительницу Донецкой области приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Женщина корректировала вражеский огонь по пунктам базирования Сил обороны. Об этом информирует Служба безопасности Украины (СБУ), передает УНН.

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила еще одна корректировщица вражеского огня по Донетчине. Злоумышленница входила в состав агентурной группы ФСБ, которую нейтрализовали в сентябре 2022 года в Краматорске и Покровске.

Сейчас тюремный приговор получила 49-летняя местная безработная, которая наводила российские ракеты на пункты базирования Сил обороны во фронтовом регионе

Как установило расследование, женщина попала в поле зрения российских спецслужбистов через знакомых, которые после полномасштабного вторжения выехали за границу.

Завербованная дистанционно агентка отдельно от других участников вражеской ячейки и во время поездок по местности фиксировала локации украинских войск. Собранные сведения женщина мессенджером в виде голосовых и графических сообщений передавала куратору от ФСБ, который координировал разведывательно-подрывную деятельность всей группы