Корректировал атаки рашистов по складам с боеприпасами и дронами: задержан "крот" рф в Силах обороны
Киев • УНН
СБУ задержала начальника медицинского подразделения ВСУ, который передавал фсб данные о военных объектах. Он обозначал места расположения на Google Maps, что позволяло оккупантам наносить ракетные удары.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачен и задержан еще один агент фсб в рядах Сил обороны Украины. Им оказался начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад ВСУ, завербованный спецслужбами рф, об этом сообщают ОГПУ и СБУ, пишет УНН.
По данным следствия, военнослужащий осуществлял скрытую разведывательную деятельность в пользу государства-агрессора. В частности, он обозначал на Google Maps места расположения военных объектов и передавал эти данные представителям фсб
Отмечается, что рашисты использовали "крота" для наведения ракетно-дроновых ударов по Киевской, Житомирской и Черниговской областям.
Также фсб надеялась получить от агента координаты медицинских складов и автопарков спецтранспорта Сил обороны, который поставляет медпрепараты на передовую.
Чтобы выполнить эти задачи, должностное лицо под видом рабочих поездок курсировало по воинским частям и логистическим базам на севере Украины.
В обмен на сотрудничество враг обещал денежное вознаграждение и "эвакуацию" к родственникам на территорию РФ.
По данным следствия, рашисты завербовали должностное лицо через Телеграм-каналы, где он агитировал украинцев сложить оружие перед РФ.
Во время обысков у подозреваемого изъяты смартфон и ноутбук, с помощью которых он поддерживал связь с куратором от ФСБ.
Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины.
Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
