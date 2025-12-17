Корректировал атаки рашистов по складам с боеприпасами и дронами: задержан "крот" рф в Силах обороны

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачен и задержан еще один агент фсб в рядах Сил обороны Украины. Им оказался начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад ВСУ, завербованный спецслужбами рф, об этом сообщают ОГПУ и СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, военнослужащий осуществлял скрытую разведывательную деятельность в пользу государства-агрессора. В частности, он обозначал на Google Maps места расположения военных объектов и передавал эти данные представителям фсб - говорится в сообщении.

Отмечается, что рашисты использовали "крота" для наведения ракетно-дроновых ударов по Киевской, Житомирской и Черниговской областям.

Также фсб надеялась получить от агента координаты медицинских складов и автопарков спецтранспорта Сил обороны, который поставляет медпрепараты на передовую.

Чтобы выполнить эти задачи, должностное лицо под видом рабочих поездок курсировало по воинским частям и логистическим базам на севере Украины.

В обмен на сотрудничество враг обещал денежное вознаграждение и "эвакуацию" к родственникам на территорию РФ.

По данным следствия, рашисты завербовали должностное лицо через Телеграм-каналы, где он агитировал украинцев сложить оружие перед РФ.

Во время обысков у подозреваемого изъяты смартфон и ноутбук, с помощью которых он поддерживал связь с куратором от ФСБ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

