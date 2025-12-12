Трьох поплічників ворога затримали за теракт у Києві, що призвів до загибелі нацгвардійця

Трьох чоловіків затримали за вчинення теракту у Дарницькому районі Києва, їм готується повідомлення про підозру, повідомили у Київській міській прокуратурі, СБУ та Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.

... викрили трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня. Затримання відбулося по "гарячих слідах" протягом 6 годин після вчинення вибухів. За матеріалами справи, фігуранти діяли за завданням російських спецслужб. Усі троє затриманих - громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років - повідомили у СБУ.

Деталі

Як вказали у СБУ, "як встановило розслідування, у Києві вони працювали різноробочими на будівництві й одночасно шукали "легкі заробітки" у телеграм-каналах, де їх і завербував ворог".

За даними прокуратури, "встановлено, що один із затриманих через Телеграм отримав замовлення на виготовлення та встановлення вибухового пристрою за 1 тис. доларів США". Замовник, як вказано, також надав інструкції з його виготовлення та гроші на придбання усіх необхідних компонентів.

"Погодившись на виконання такого завдання, молодик залучив до його виконання двох знайомих. Придбавши усі компоненти та отримавши необхідні інструкції, на орендованій квартирі спільники виготовили вибухові пристрої та встановили їх у Дарницькому районі на території, яку патрулюють бійці Національної гвардії України. Надалі їх дистанційно підірвали", - повідомили у прокуратурі.

Після виготовлення вибухівки фігуранти "розмістили її за координатами, які їм дав куратор. А для трансляції та координації вибуху рашисти встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу. Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії", додали у СБУ.

Внаслідок першого вибуху загинув один нацгвардієць, а його колега та охоронець отримали травми. Внаслідок другого вибуху постраждали двоє працівників поліції, які прибули на виклик після першого вибуху.

Як повідомили у Нацполіції, "поліцейські та співробітники СБУ за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали фігурантів в орендованій квартирі у столиці та вилучили речові докази, що вказують на їх причетність до вчинення злочину".

Наразі затриманим - молодикам 23, 25 та 27 років - готується повідомлення про підозру у вчиненні терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України) - повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.