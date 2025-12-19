$42.340.15
Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім
23:33 • 4030 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
22:09 • 6612 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 13674 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 21627 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 28030 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 22114 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 20357 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 26576 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 36710 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Двоє інформаторів фсб, викритих на Хмельниччині у квітні 2024 року, засуджені до 12 та 10 років ув'язнення. Вони встановлювали приховані мінікамери біля оперативних аеродромів ЗСУ на заході України для відстеження бойової авіації.

Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України

За доказовою базою Служби безпеки України по 12 і 10 років ув’язнення отримали ще двоє інформаторів фсб, яких контррозвідка СБУ викрила у квітні 2024 року на Хмельниччині. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, зловмисники відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України.

Щоб виконати завдання російської спецслужби, фігуранти встановлювали приховані мінікамери біля периметрів авіаційних об’єктів

- йдеться у дописі.

Задокументовано, як інформатори закріпили замаскований відеопристрій на опорі лінії електропередач біля одного з летовищ, а потім надали до нього віддалений доступ для фсб.

За допомогою "відеопастки" рашисти сподівалися відстежити наявність на аеродромі бойової авіації Сил оборони та графіки її вильотів, а потім скоригувати повітряний удар. Для забезпечення безперебійної трансляції в режимі реального часу, зловмисники підсилили акумулятор відеокамери сонячною батареєю

- повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали за місцями проживання. Превентивно Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій українських військ у зонах ворожої розвідактивності.

За даними слідства, замовлення рф виконували двоє мешканців Краматорська. Один з них – 36-річний наркозалежний, який потрапив у поле зору фсб, коли шукав у Телеграм-каналах гроші на "дозу".

До співпраці з ворогом він залучив свого 40-річного знайомого. Разом вони за інструкцією рашистів виїхали до західного регіону України для збору розвідданих про Сили оборони.

За матеріалами СБУ інформаторів визнано винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Головний фігурант отримав покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, його спільник – 10 років ув’язнення.

Нагадаємо

СБУ затримала начальника медичного підрозділу ЗСУ, який передавав фсб дані про військові об'єкти. Він позначав місця розташування на Google Maps, що дозволяло окупантам завдавати ракетних ударів.

агент рф отримав 10 років в'язниці за підпали об'єктів Укрзалізниці на Житомирщині16.12.25, 22:44 • 4149 переглядiв

Віта Зеленецька

