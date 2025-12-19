Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України

За доказовою базою Служби безпеки України по 12 і 10 років ув’язнення отримали ще двоє інформаторів фсб, яких контррозвідка СБУ викрила у квітні 2024 року на Хмельниччині. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, зловмисники відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України.

Щоб виконати завдання російської спецслужби, фігуранти встановлювали приховані мінікамери біля периметрів авіаційних об’єктів - йдеться у дописі.

Задокументовано, як інформатори закріпили замаскований відеопристрій на опорі лінії електропередач біля одного з летовищ, а потім надали до нього віддалений доступ для фсб.

За допомогою "відеопастки" рашисти сподівалися відстежити наявність на аеродромі бойової авіації Сил оборони та графіки її вильотів, а потім скоригувати повітряний удар. Для забезпечення безперебійної трансляції в режимі реального часу, зловмисники підсилили акумулятор відеокамери сонячною батареєю - повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали за місцями проживання. Превентивно Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій українських військ у зонах ворожої розвідактивності.

За даними слідства, замовлення рф виконували двоє мешканців Краматорська. Один з них – 36-річний наркозалежний, який потрапив у поле зору фсб, коли шукав у Телеграм-каналах гроші на "дозу".

До співпраці з ворогом він залучив свого 40-річного знайомого. Разом вони за інструкцією рашистів виїхали до західного регіону України для збору розвідданих про Сили оборони.

За матеріалами СБУ інформаторів визнано винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Головний фігурант отримав покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, його спільник – 10 років ув’язнення.

