Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины
Киев • УНН
Двое информаторов ФСБ, разоблаченных в Хмельницкой области в апреле 2024 года, приговорены к 12 и 10 годам заключения. Они устанавливали скрытые мини-камеры возле оперативных аэродромов ВСУ на западе Украины для отслеживания боевой авиации.
По доказательной базе Службы безопасности Украины по 12 и 10 лет заключения получили еще двое информаторов ФСБ, которых контрразведка СБУ разоблачила в апреле 2024 года в Хмельницкой области. Об этом информирует СБУ, передает УНН.
Подробности
Как установило расследование, злоумышленники отслеживали для врага места дислокации оперативных аэродромов ВСУ на западе Украины.
Чтобы выполнить задание российской спецслужбы, фигуранты устанавливали скрытые миникамеры у периметров авиационных объектов
Задокументировано, как информаторы закрепили замаскированное видеоустройство на опоре линии электропередач возле одного из аэродромов, а затем предоставили к нему удаленный доступ для ФСБ.
С помощью "видеоловушки" рашисты надеялись отследить наличие на аэродроме боевой авиации Сил обороны и графики ее вылетов, а затем скорректировать воздушный удар. Для обеспечения бесперебойной трансляции в режиме реального времени, злоумышленники усилили аккумулятор видеокамеры солнечной батареей
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступления и задержали по местам жительства. Превентивно Служба безопасности провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск в зонах вражеской разведактивности.
По данным следствия, заказы РФ выполняли двое жителей Краматорска. Один из них – 36-летний наркозависимый, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал в Телеграм-каналах деньги на "дозу".
К сотрудничеству с врагом он привлек своего 40-летнего знакомого. Вместе они по инструкции рашистов выехали в западный регион Украины для сбора разведданных о Силах обороны.
По материалам СБУ информаторы признаны виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Главный фигурант получил наказание в виде 12 лет лишения свободы, его сообщник – 10 лет заключения.
Напомним
СБУ задержала начальника медицинского подразделения ВСУ, который передавал ФСБ данные о военных объектах. Он обозначал места расположения на Google Maps, что позволяло оккупантам наносить ракетные удары.
агент РФ получил 10 лет тюрьмы за поджоги объектов Укрзализныци на Житомирщине16.12.25, 22:44 • 4149 просмотров