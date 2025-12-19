Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины

$42.340.15
00:22 • 2532 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
23:33 • 5056 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
22:09 • 7342 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 14051 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 21977 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 28362 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 22228 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 20422 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 26717 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 36985 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Теги
Авторы
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 28362 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 20742 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 12:29 • 36985 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 35112 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 62688 просмотра
Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Двое информаторов ФСБ, разоблаченных в Хмельницкой области в апреле 2024 года, приговорены к 12 и 10 годам заключения. Они устанавливали скрытые мини-камеры возле оперативных аэродромов ВСУ на западе Украины для отслеживания боевой авиации.

Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины

По доказательной базе Службы безопасности Украины по 12 и 10 лет заключения получили еще двое информаторов ФСБ, которых контрразведка СБУ разоблачила в апреле 2024 года в Хмельницкой области. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Подробности

Как установило расследование, злоумышленники отслеживали для врага места дислокации оперативных аэродромов ВСУ на западе Украины.

Чтобы выполнить задание российской спецслужбы, фигуранты устанавливали скрытые миникамеры у периметров авиационных объектов

- говорится в сообщении.

Задокументировано, как информаторы закрепили замаскированное видеоустройство на опоре линии электропередач возле одного из аэродромов, а затем предоставили к нему удаленный доступ для ФСБ.

С помощью "видеоловушки" рашисты надеялись отследить наличие на аэродроме боевой авиации Сил обороны и графики ее вылетов, а затем скорректировать воздушный удар. Для обеспечения бесперебойной трансляции в режиме реального времени, злоумышленники усилили аккумулятор видеокамеры солнечной батареей

- сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступления и задержали по местам жительства. Превентивно Служба безопасности провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск в зонах вражеской разведактивности.

По данным следствия, заказы РФ выполняли двое жителей Краматорска. Один из них – 36-летний наркозависимый, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал в Телеграм-каналах деньги на "дозу".

К сотрудничеству с врагом он привлек своего 40-летнего знакомого. Вместе они по инструкции рашистов выехали в западный регион Украины для сбора разведданных о Силах обороны.

По материалам СБУ информаторы признаны виновными по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Главный фигурант получил наказание в виде 12 лет лишения свободы, его сообщник – 10 лет заключения.

Напомним

СБУ задержала начальника медицинского подразделения ВСУ, который передавал ФСБ данные о военных объектах. Он обозначал места расположения на Google Maps, что позволяло оккупантам наносить ракетные удары.

Вита Зеленецкая

